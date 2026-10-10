Svet

GRMI IZ MOSKVE! Zračak nade ili TOTALNO UNIŠTENJE? „Obuzdajte Kijev ili od Ukrajine NEĆE OSTATI NIŠTA!“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 10. 2026. u 15:25

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ZAPADNE zemlje moraju da obuzdaju kijevske vlasti, u suprotnom, od ukrajinske infrastrukture uskoro neće ostati ništa, izjavio je Dmitrij Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u.

ГРМИ ИЗ МОСКВЕ! Зрачак наде или ТОТАЛНО УНИШТЕЊЕ? „Обуздајте Кијев или од Украјине НЕЋЕ ОСТАТИ НИШТА!“

Foto: Printskrin Iks/Osinttechnical

Ruski diplomata je ukazao na dvostruke standarde zapadne zajednice, koja je dugo ignorisala napade Oružanih snaga Ukrajine na ciljeve na ruskoj teritoriji.

-Sada su svi oni koji su nekada klicali kada su ukrajinske snage gađale infrastrukturne ciljeve u Rusiji i pretile našim mostovima i energetskim postrojenjima, iznenada digli buku zbog ciljeva pogođenih u Ukrajini. Ispostavlja se da je gađanje mostova, elektrana, železničkih objekata i skladišta zabranjeno, ili, bolje rečeno, zabranjeno za sve osim za Zelenskog. Zaista bi trebalo da se odlučite koji je vaš principijelni stav, dame i gospodo, ali za početak, obuzdajte svoje štićenike u Kijevu, u suprotnom, uskoro neće ostati ništa od ukrajinske infrastrukture, rekao je Poljanski.

sputnikportal.rs

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