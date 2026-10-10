ZAPADNE zemlje moraju da obuzdaju kijevske vlasti, u suprotnom, od ukrajinske infrastrukture uskoro neće ostati ništa, izjavio je Dmitrij Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u.

Foto: Printskrin Iks/Osinttechnical

Ruski diplomata je ukazao na dvostruke standarde zapadne zajednice, koja je dugo ignorisala napade Oružanih snaga Ukrajine na ciljeve na ruskoj teritoriji.

-Sada su svi oni koji su nekada klicali kada su ukrajinske snage gađale infrastrukturne ciljeve u Rusiji i pretile našim mostovima i energetskim postrojenjima, iznenada digli buku zbog ciljeva pogođenih u Ukrajini. Ispostavlja se da je gađanje mostova, elektrana, železničkih objekata i skladišta zabranjeno, ili, bolje rečeno, zabranjeno za sve osim za Zelenskog. Zaista bi trebalo da se odlučite koji je vaš principijelni stav, dame i gospodo, ali za početak, obuzdajte svoje štićenike u Kijevu, u suprotnom, uskoro neće ostati ništa od ukrajinske infrastrukture, rekao je Poljanski.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta