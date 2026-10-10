TEHERAN ŽESTOKO UDARIO NA MAKRONA: Francuska svoje nuklearno oružje zove garancijom mira, a "iranski program" pretnjom
PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei oštro je danas kritikovao stavove Francuske o nuklearnom oružju, navodeći da zapadne nuklearne sile teže da monopolizuju moć izazivanja straha i navodni legitimitet za zastrašivanje drugih zemalja.
U poruci objavljenoj na svom nalogu na platformi X, Bagei je apostrofirao izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona da jedna zemlja mora da bude dovoljno moćna da bi je se drugi plašili, uporedivši je sa njegovim insistiranjem da Iran nikada ne sme da poseduje nuklearno oružje, uprkos stavu Teherana da je njegov nuklearni program miroljubiv.
On je istakao da Francuska smatra sopstveno nuklearno odvraćanje ključnim za svoju bezbednost i slobodu, dok sličnu logiku predstavlja kao pretnju kada je reč o Iranu, čak i kada se govori o miroljubivom civilnom nuklearnom programu pod međunarodnim nadzorom, prenela je iranska agencija Tasnim.
- Tokom testiranja balističke rakete sposobne da nosi nuklearnu bojevu glavu, francuski predsednik Emanuel Makron je izjavio ''Da biste bili slobodni, moraju vas se plašiti, a da bi vas se plašili, morate da budete moćni" - napisao je Bagei u objavi na francuskom jeziku.
On je dodao da Makron, ipak, navodi da "Iran nikada ne sme da poseduje nuklearno oružje, ni danas, ni za pet godina, ni za deset godina".
- Pitanje nije zašto Francuska poseduje nuklearno sredstvo odvraćanja. Pravo pitanje je zašto logika koja, u očima Francuske, garantuje njenu bezbednost i slobodu, iznenada postaje ’pretnja’ kada je reč o Iranu, čak i kada se govori o civilnom, miroljubivom nuklearnom programu koji podleže međunarodnom nadzoru - dodao je Bagei.
Iranski zvaničnik je naveo da Francuska želi da zadrži monopol nad moći koja uliva strah i nad pravom na zastrašivanje.
- Mir u kojem nuklearne sile smatraju sopstveno oružje garancijom svoje slobode i bezbednosti, a tu istu logiku opisuju kao pretnju kada se na nju pozivaju drugi, nije istinski mir. To je monopol na moć zasnovan na osećaju superiornosti - dodao je Bagei.
On je zaključio da međunarodni poredak koji ne priznaje svačije pravo na bezbednost i mir više doprinosi dominaciji uskog kruga sila nego što štiti sam mir.
(Tanjug)
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