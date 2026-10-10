TEHERAN ŽESTOKO UDARIO NA MAKRONA: Francuska svoje nuklearno oružje zove garancijom mira, a "iranski program" pretnjom

PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei oštro je danas kritikovao stavove Francuske o nuklearnom oružju, navodeći da zapadne nuklearne sile teže da monopolizuju moć izazivanja straha i navodni legitimitet za zastrašivanje drugih zemalja.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U poruci objavljenoj na svom nalogu na platformi X, Bagei je apostrofirao izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona da jedna zemlja mora da bude dovoljno moćna da bi je se drugi plašili, uporedivši je sa njegovim insistiranjem da Iran nikada ne sme da poseduje nuklearno oružje, uprkos stavu Teherana da je njegov nuklearni program miroljubiv.

On je istakao da Francuska smatra sopstveno nuklearno odvraćanje ključnim za svoju bezbednost i slobodu, dok sličnu logiku predstavlja kao pretnju kada je reč o Iranu, čak i kada se govori o miroljubivom civilnom nuklearnom programu pod međunarodnim nadzorom, prenela je iranska agencija Tasnim.

- Tokom testiranja balističke rakete sposobne da nosi nuklearnu bojevu glavu, francuski predsednik Emanuel Makron je izjavio ''Da biste bili slobodni, moraju vas se plašiti, a da bi vas se plašili, morate da budete moćni" - napisao je Bagei u objavi na francuskom jeziku.

Lors d’un essai de missile balistique capable d’emporter une ogive nucléaire, Emmanuel Macron، le Président de la République française déclare : « Pour être libre donc, il faut être craint et, pour être craint, il faut être puissant. » Pourtant, lui-même, il affirme, à propos de l’Iran, qui n’a jamais cherché à se doter de l’arme nucléaire : « L’Iran ne doit jamais posséder l’arme nucléaire. Ni aujourd’hui, ni dans cinq ans, ni dans dix ans. Jamais. » La question n’est pas de savoir pourquoi la France dispose d’une force de dissuasion nucléaire. La véritable question est de savoir pourquoi une logique qui garantit, aux yeux de la France, sa sécurité et sa liberté devient soudain une « menace » lorsqu’il s’agit de l’Iran, y compris lorsqu’on parle d’un programme nucléaire civil, pacifique et soumis à la surveillance internationale. La dure réalité est la suivante : ils ne veulent pas la paix pour tous. Ils veulent conserver le monopole de la puissance qui inspire la crainte et celui de la légitimité à intimider. Ils entendent rester eux-mêmes puissants, dotés de l’arme nucléaire et, bien sûr, redoutables, tout en imposant des restrictions aux autres — y compris aux pays qui cherchent simplement à exploiter l’énergie nucléaire à des fins pacifiques — en brandissant le spectre d’une prétendue « menace nucléaire ». Une paix dans laquelle les puissances nucléaires considèrent leurs propres armes comme les garantes de leur liberté et de leur sécurité, mais qualifient de menace la même logique lorsqu’elle est invoquée par d’autres, n’est pas une véritable paix. C’est un monopole de la puissance fondé sur un sentiment de supériorité. Un ordre international qui ne reconnaît pas à tous le droit à la sécurité et à la paix, encourage davantage la domination d’un cercle restreint de puissances qu’il ne protège la paix elle-même.. — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) October 9, 2026

On je dodao da Makron, ipak, navodi da "Iran nikada ne sme da poseduje nuklearno oružje, ni danas, ni za pet godina, ni za deset godina".

- Pitanje nije zašto Francuska poseduje nuklearno sredstvo odvraćanja. Pravo pitanje je zašto logika koja, u očima Francuske, garantuje njenu bezbednost i slobodu, iznenada postaje ’pretnja’ kada je reč o Iranu, čak i kada se govori o civilnom, miroljubivom nuklearnom programu koji podleže međunarodnom nadzoru - dodao je Bagei.

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

Iranski zvaničnik je naveo da Francuska želi da zadrži monopol nad moći koja uliva strah i nad pravom na zastrašivanje.

- Mir u kojem nuklearne sile smatraju sopstveno oružje garancijom svoje slobode i bezbednosti, a tu istu logiku opisuju kao pretnju kada se na nju pozivaju drugi, nije istinski mir. To je monopol na moć zasnovan na osećaju superiornosti - dodao je Bagei.

On je zaključio da međunarodni poredak koji ne priznaje svačije pravo na bezbednost i mir više doprinosi dominaciji uskog kruga sila nego što štiti sam mir.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja