OPAČIĆ IDE NA RIZIN ŠAMPIONA, ZDRAVKOVIĆ BRANI POJAS! FNC spektakl u Podgorici dobija obrise

Gledaćemo dve borbe za šampionski pojac.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Podgorica će 7. novembra biti domaćin nove velike večeri FNC organizacije, a već su poznata dva najzvučnija okršaja na priredbi FNC 35.

Publiku očekuje odbrana šampionskog pojasa u bantam kategoriji, ali i teškaški duel po K-1 pravilima u kojem će snage odmeriti Rade Opačić i Aleksander Soldatkin.

Opačića čeka ozbiljan ispit protiv prošlogodišnjeg šampiona RIZIN turnira u teškoj kategoriji. Srpski kik-bokser ukrstiće rukavice sa Soldatkinom u borbi koja će biti održana po pravilima kik-boksa, a ne mešovitih borilačkih veština.

U glavnom meču večeri srpski borac Miljan Zdravković braniće titulu u bantam kategoriji protiv Hoakina Vargasa. Za aktuelnog šampiona to će biti druga odbrana pojasa, nakon što je prethodno bio uspešan protiv Džoša Hila.

Do podgoričkog spektakla ostale su još četiri nedelje, dok će ljubitelji borilačkih sportova prethodno imati priliku da prate FNC 34, zakazan za 24. oktobar u Skoplju.