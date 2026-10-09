RUSKA RAKETA PRESUDILA MOSTU NA OSKOLU! Precizan pogodak pretvorio prelaz u ruševine (VIDEO)
ORUŽANE snage Ruske Federacije su raketnim udarom pogodile most preko reke Oskol na Kupjanskom pravcu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
- Vojni resor je objavio snimak raketnog napada na most preko reke Oskol u blizini sela Petrovka u Kupjanskom pravcu Specijalne vojne operacije - navodi se u saopštenju.
Sistemi za praćenje zabeležili su precizan pogodak na mostu i njegovo uništenje, dodaju u ministarstvu.
Dana 20. novembra 2025. godine, načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov izjavio je da su ruske snage u potpunosti oslobodile grad Kupjansk.
Putin je ranije poručio stranim novinarima, uključujući i ukrajinske, da posete Kupjansk i Krasnoarmejsk i sami se uvere šta se tamo zapravo događa, ukoliko sumnjaju da su gradovi zaista u ruskim rukama. Rusija će im, naglasio je, garantovati bezbednost.
(RT Balkan)
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