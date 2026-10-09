UAE: Kopilot "Flajdubaija" planirao samoubilački napad avionom na aerodrom Ben Gurion

KOPILOT kompanije "Flajdubai", državljanin Omana, planirao je da 30. septembra otme avion na letu iz Dubaija za Tel Aviv i njime se zaleti u terminal aerodroma Ben Gurion u Izraelu, u samoubilačkom napadu inspirisanom terorističkim napadima u SAD 11. septembra 2001. godine, saopštio je danas državni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), prenela je državna novinska agencija.

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Vlasti UAE saopštile su da je osumnjičeni priznao da je delovao samostalno, ali je državni tužilac naveo da je istraga i dalje u toku kako bi se utvrdilo da li je imao saučesnike, navodi CNN.

Prema preliminarnim rezultatima istrage, pilot je pripremao unapred osmišljenu zaveru sa terorističkim ciljem, koja je podrazumevala preuzimanje kontrole nad avionom i njegovo korišćenje za samoubilački napad na putnički terminal aerodroma Ben Gurion.

O ovom slučaju ranije su izveštavali izraelski mediji, ali današnje saopštenje predstavlja prvi put da su vlasti UAE zvanično potvrdile da je kopilot nameravao da se avionom zaleti u glavni izraelski aerodrom.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je nameravao da preuzme kontrolu nad avionom i upotrebi ga za napad na putnički terminal glavnog izraelskog aerodroma, sa ciljem da izazove što veći broj žrtava.

Kako se navodi, osumnjičeni, identifikovan kao Hamam al Hamami, prethodno je dva puta leteo na liniji za Tel Aviv kako bi proučio rutu i aerodrom pre pokušaja da sprovede napad.

Tanjug

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