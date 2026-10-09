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BELORUSIJA ULAZI U RAT, TEROR SE VIŠE TRPETI NE MOŽE: Ukrajinci napali Beloruskinju, stigao brutalan odgovor iz Minska

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

09. 10. 2026. u 20:22

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BELORUSIJA zadržava pravo na adekvatne mere reagovanja nakon napada bespilotnih letelica u Brjanskoj oblasti, u kojem je povređena državljanka Belorusije, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Ruslan Varankov.

БЕЛОРУСИЈА УЛАЗИ У РАТ, ТЕРОР СЕ ВИШЕ ТРПЕТИ НЕ МОЖЕ: Украјинци напали Белорускињу, стигао бруталан одговор из Минска

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

 - Ukrajinska strana upozorena je da ne ponavlja slične postupke. Istaknuto je da odgovornost za njihove posledice u potpunosti snose ukrajinske vlasti. Belorusija zadržava pravo na adekvatne mere reagovanja - rekao je Varankov, a prenelo je Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije, prenose Ria Novosti.

Prema njegovim rečima, beloruska strana pozvala je Ukrajinu da prekine provokacije koje dovode do eskalacije.

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