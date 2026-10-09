BELORUSIJA ULAZI U RAT, TEROR SE VIŠE TRPETI NE MOŽE: Ukrajinci napali Beloruskinju, stigao brutalan odgovor iz Minska

BELORUSIJA zadržava pravo na adekvatne mere reagovanja nakon napada bespilotnih letelica u Brjanskoj oblasti, u kojem je povređena državljanka Belorusije, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Ruslan Varankov.

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

- Ukrajinska strana upozorena je da ne ponavlja slične postupke. Istaknuto je da odgovornost za njihove posledice u potpunosti snose ukrajinske vlasti. Belorusija zadržava pravo na adekvatne mere reagovanja - rekao je Varankov, a prenelo je Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije, prenose Ria Novosti.

Prema njegovim rečima, beloruska strana pozvala je Ukrajinu da prekine provokacije koje dovode do eskalacije.

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