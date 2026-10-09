NEDELJNI IZVEŠTAJ SA FRONTA: Još jedno naselje u Sumskoj oblasti pod ruskom kontrolom, oboreno više od 7000 dronova, 17 flaminga i 9 HIMARS-a
RUSKE snage su uspostavile kontrolu nad naseljem Kijanica u Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
U periodu od 3. do 9. oktobra, Oružane snage Ruske Federacije izvele su jedan masovni i sedam grupnih udara, tokom kojih su pogođena preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, logistički i telekomunikacioni centri, objekti energetske i transportne infrastrukture koji su korišćeni u interesu Oružanih snaga Ukrajine, vojni aerodromi, mesta proizvodnje i skladištenja bespilotnih letelica, skladišta municije, goriva i vojno-tehničke opreme, kao i mesta privremenog razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika.
Jedinice grupe trupa "Sever" izbacili su iz stroja 1.850 ukrajinskih vojnika, 15 borbenih oklopnih vozila, 134 automobila, šest artiljerijskih oruđa i osam stanica za radio-elektronsko i kontrabaterijsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisali su 1.565 vojnika, 13 borbenih oklopnih vozila, 93 automobila, devet artiljerijskih oruđa, jedan lanser višecevnog raketnog sistema "HIMARS" i pet stanica za radio-elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 1.215 vojnika, deset borbenih oklopnih vozila, 162 automobila, devet artiljerijskih oruđa i tri stanice za radio-elektronsko i kontrabaterijsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 3.415 vojnika, 23 borbena oklopna vozila, 69 automobila, šest artiljerijskih oruđa i 13 stanica za radio-elektronsko ratovanje. Tokom nedelje, jedinice grupe trupa "Centar" zauzele su povoljnije linije i položaje.
U Dobropolju u Donjeckoj Narodnoj Republici, jedinice 51. armije napreduju u zapadnom i istočnom delu grada, dodaju u ministarstvu. Svi neprijateljski pokušaji da se probiju iz obruča ili da izvrše rotaciju su osujećeni. Unutar obruča u Dobropolju neutralisano je više od 520 ukrajinskih vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i šest pikapova, dodaje se u izveštaju.
Tokom protekle nedelje, jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su napredovanje duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile naselja Samojlovka i Golubkovo u Zaporoškoj oblasti. Eliminisale su 1.845 vojnika, 14 borbenih oklopnih vozila, 67 automobila i sedam artiljerijskih oruđa.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 245 vojnika, tri borbena oklopna vozila, 127 automobila, dva artiljerijska oruđa i sedam radio-elektronskih i protivbaterijskih borbenih stanica.
Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 31 vođenu avio-bombu, devet projektila američkog višecevnog raketnog sistema HIMARS, 17 krstarećih raketa dugog dometa "flamingo" i 7.389 bespilotnih letelica sa fiksnim krilima.
(rt.rs)
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