Svet

SVAKI DAN PO OSLOBOĐENO MESTO: Brutalan ruski rekord u Ukrajini, mašina za mlevenje mesa melje li melje

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

09. 10. 2026. u 20:30

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RUSKE snage oslobodile su pet naseljenih mesta u Harkovskoj, Sumskoj i Zaporoškoj oblasti u periodu od 3. do 9. oktobra, uključujući jedno naselje tokom protekla 24 časa, u okviru specijalne vojne operacije u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

СВАКИ ДАН ПО ОСЛОБОЂЕНО МЕСТО: Бруталан руски рекорд у Украјини, машина за млевење меса меље ли меље

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

 - Tokom protekle nedelje, jedinice grupe trupa ‘Sever’ uspostavile su kontrolu nad naseljenim mestom Anopolje u Harkovskoj oblasti, zahvaljujući aktivnim i odlučnim dejstvima. Pored toga, snage grupe ‘Sever’ uspostavile su kontrolu nad naseljenim mestom Nova Kozača u Harkovskoj oblasti, a juče su preuzele kontrolu nad naseljenim mestom Kijanica u Sumskoj oblasti.

Tokom protekle nedelje, jedinice grupe trupa ‘Istok’ nastavile su napredovanje duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile naseljena mesta Samojlovka i Golubkovo u Zaporoškoj oblasti“, navodi se u saopštenju ministarstva.

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