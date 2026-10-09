SVAKI DAN PO OSLOBOĐENO MESTO: Brutalan ruski rekord u Ukrajini, mašina za mlevenje mesa melje li melje
RUSKE snage oslobodile su pet naseljenih mesta u Harkovskoj, Sumskoj i Zaporoškoj oblasti u periodu od 3. do 9. oktobra, uključujući jedno naselje tokom protekla 24 časa, u okviru specijalne vojne operacije u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Tokom protekle nedelje, jedinice grupe trupa ‘Sever’ uspostavile su kontrolu nad naseljenim mestom Anopolje u Harkovskoj oblasti, zahvaljujući aktivnim i odlučnim dejstvima. Pored toga, snage grupe ‘Sever’ uspostavile su kontrolu nad naseljenim mestom Nova Kozača u Harkovskoj oblasti, a juče su preuzele kontrolu nad naseljenim mestom Kijanica u Sumskoj oblasti.
Tokom protekle nedelje, jedinice grupe trupa ‘Istok’ nastavile su napredovanje duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile naseljena mesta Samojlovka i Golubkovo u Zaporoškoj oblasti“, navodi se u saopštenju ministarstva.
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