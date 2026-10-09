FORMAT Zajednice nezavisnih država (ZND) je dokazao svoju efikasnost i postao je plodno tlo za sazrevanje naprednijih integracionih procesa, kao što je Evroazijski ekonomski savez (EAES), rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

foto: Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia

Novinska agencija Vesti pitala je Peskova da li format ZND zastareva, na šta je on odgovorio negativno.

- Ne, naprotiv, tokom mnogih decenija, ZND je, uprkos obilju rutinskih procesa u okviru ove integracije u bivšem Sovjetskom Savezu, potvrdio svoju traženost i efikasnost -rekao je Peskov.

Osim toga, ZND je potvrdio zainteresovanost strana za nastavak razvoja ovog formata.

- Takođe je postao veoma plodno tlo za sazrevanje novih, još naprednijih integracionih procesa, kao što je, na primer, Evroazijski ekonomski savez - dodao je portparol Kremlja.

Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u četvrtak u dvodnevnu posetu Turkmenistanu, gde će učestvovati na sastanku Saveta šefova država ZND i Kaspijskom ekološkom samitu.

Foto: Tanjug (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Zajednica nezavisnih država je međunarodna organizacija koju čine bivše sovjetske republike, osnovana 8. decembra 1991. godine.

(RT Balkan)

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