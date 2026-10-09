MOSKVA NE ODUSTAJE OD SVOJIH SAVEZNIKA: Peskov otkrio šta se sprema u bivšem SSSR-u
FORMAT Zajednice nezavisnih država (ZND) je dokazao svoju efikasnost i postao je plodno tlo za sazrevanje naprednijih integracionih procesa, kao što je Evroazijski ekonomski savez (EAES), rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.
Novinska agencija Vesti pitala je Peskova da li format ZND zastareva, na šta je on odgovorio negativno.
- Ne, naprotiv, tokom mnogih decenija, ZND je, uprkos obilju rutinskih procesa u okviru ove integracije u bivšem Sovjetskom Savezu, potvrdio svoju traženost i efikasnost -rekao je Peskov.
Osim toga, ZND je potvrdio zainteresovanost strana za nastavak razvoja ovog formata.
- Takođe je postao veoma plodno tlo za sazrevanje novih, još naprednijih integracionih procesa, kao što je, na primer, Evroazijski ekonomski savez - dodao je portparol Kremlja.
Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u četvrtak u dvodnevnu posetu Turkmenistanu, gde će učestvovati na sastanku Saveta šefova država ZND i Kaspijskom ekološkom samitu.
Zajednica nezavisnih država je međunarodna organizacija koju čine bivše sovjetske republike, osnovana 8. decembra 1991. godine.
(RT Balkan)
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