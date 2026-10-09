Politika

MALI UPOZORAVA: Ako Šoškić dođe na vlast, ode evro na 200 dinara

В.Н.

09. 10. 2026. u 11:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POTPREDSEDNIK SNS i predstavnik liste "Aleksadnar Vučić - Ujedinjena Srbija" je tokom gostovanja na TV Informer govorio o "sjajnoj" prošlosti i planovima Dejana Šoškića.

МАЛИ УПОЗОРАВА: Ако Шошкић дође на власт, оде евро на 200 динара

Foto: Printskrin TV informer

- Dinar za vreme njegovog mandata gubi 50 odsto vrednosti. Genocid nad životnim standardom. Uzeo je pare za sebe, a uništavao narod - rekao je Mali u izjavi na TV Informer.

Kako je rekao, ukoliko Šoškić dođe na vlast, narod Srbije može da očekuje da jedan evro vredi 200 dinara, kao i niže plate, pozivajući se na izjavu Šoškića ranije ove godine.

- Građani Srbije, ovako ste prošli do 2012. godine. Sad, on dođe na vlast od evro na 200 dinara. Ko bi imao koristi od toga? Propale sve banke, građani platili cenu skoro 800 miliona evra. A u isto vreme Šoškić, tajkuni vladali Srbijom, obogatili se na račun građana. Ali su oni privatno živeli kao bubreg u loju. Sa povratkom Šoškića imaćete i dinar 200 za evro, a opet će tajkuni da se vrate. To su sve radili do 2012. godine, i potvrdili su da to planiraju da rade i dalje - ukazao je Mali.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JOVO SE ODREKAO UJAKA AMFILOHIJA
Politika

0 3

JOVO SE ODREKAO UJAKA AMFILOHIJA

JOVO Bakić, antisrpski ideolog i najprepoznatljivije lice takozvane Studentske liste, ovih dana je Svetog vladiku Nikolaja, sužnja zloglasnog nacističkog logora Dahau, izjednačio sa Alojzijem Stepincem, nadbiskupom genocida u takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

09. 10. 2026. u 10:11

Politika
Tenis
Fudbal
Beograđani čekaju grejanje: Jedan uslov menja sve, radijatori mogu biti topli i pre 15. oktobra

Beograđani čekaju grejanje: Jedan uslov menja sve, radijatori mogu biti topli i pre 15. oktobra