MALI UPOZORAVA: Ako Šoškić dođe na vlast, ode evro na 200 dinara
POTPREDSEDNIK SNS i predstavnik liste "Aleksadnar Vučić - Ujedinjena Srbija" je tokom gostovanja na TV Informer govorio o "sjajnoj" prošlosti i planovima Dejana Šoškića.
- Dinar za vreme njegovog mandata gubi 50 odsto vrednosti. Genocid nad životnim standardom. Uzeo je pare za sebe, a uništavao narod - rekao je Mali u izjavi na TV Informer.
Kako je rekao, ukoliko Šoškić dođe na vlast, narod Srbije može da očekuje da jedan evro vredi 200 dinara, kao i niže plate, pozivajući se na izjavu Šoškića ranije ove godine.
- Građani Srbije, ovako ste prošli do 2012. godine. Sad, on dođe na vlast od evro na 200 dinara. Ko bi imao koristi od toga? Propale sve banke, građani platili cenu skoro 800 miliona evra. A u isto vreme Šoškić, tajkuni vladali Srbijom, obogatili se na račun građana. Ali su oni privatno živeli kao bubreg u loju. Sa povratkom Šoškića imaćete i dinar 200 za evro, a opet će tajkuni da se vrate. To su sve radili do 2012. godine, i potvrdili su da to planiraju da rade i dalje - ukazao je Mali.
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