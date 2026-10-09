Nastavlja se Superliga Srbije: Crvena zvezda na teškom gostovanju Radničkom, Partizan čeka LJajića i Novi Pazar

Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda posle nikad duže, tronedeljne, reprezentativne pauze i donosi derbi u Kragujevcu gde gostuje Crvena zvezda.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ekipa Feđe Dudića dobila je pet od poslednjih sedam utakmica, na poslednje dve dala 10 golova i sigurno će biti najbolji mogući test za Alberta Rijeru i njegove izabranike pred premijeru u Ligi konferencije narednog četvrtka u Luganu.

Istovremeno, Partizan će dočekati Novi Pazar sa željom da pobedi i pobegne iz "zone ispadanja", dok Vojvodina gostuje Radničkom iz Niša.

Raspored 11. kola: Subota: IMT - Radnik (15:00), Čukarički - Zemun (17:00), Radnički Kragujevac - Crvena zvezda (19:00). Nedelja: Radnički Niš - Vojvodina (15:00), Partizan - Novi Pazar (17:00), Zemun - Železničar (19:00). Ponedeljak: Mladost - OFK Beograd (20:00).

Tabela: Crvena zvezda 28 bodova, Vojvodina 22, Radnički Kragujevac 17, Mladost 16, IMT 15, Železničar 14, Radnik 14, Novi Pazar 13, Čukarički 11, OFK Beograd 9, Partizan 8, Radnički Niš 8, Mačva 8, Zemun 3.



