Nastavlja se Superliga Srbije: Crvena zvezda na teškom gostovanju Radničkom, Partizan čeka LJajića i Novi Pazar
Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda posle nikad duže, tronedeljne, reprezentativne pauze i donosi derbi u Kragujevcu gde gostuje Crvena zvezda.
Ekipa Feđe Dudića dobila je pet od poslednjih sedam utakmica, na poslednje dve dala 10 golova i sigurno će biti najbolji mogući test za Alberta Rijeru i njegove izabranike pred premijeru u Ligi konferencije narednog četvrtka u Luganu.
Istovremeno, Partizan će dočekati Novi Pazar sa željom da pobedi i pobegne iz "zone ispadanja", dok Vojvodina gostuje Radničkom iz Niša.
Raspored 11. kola: Subota: IMT - Radnik (15:00), Čukarički - Zemun (17:00), Radnički Kragujevac - Crvena zvezda (19:00). Nedelja: Radnički Niš - Vojvodina (15:00), Partizan - Novi Pazar (17:00), Zemun - Železničar (19:00). Ponedeljak: Mladost - OFK Beograd (20:00).
Tabela: Crvena zvezda 28 bodova, Vojvodina 22, Radnički Kragujevac 17, Mladost 16, IMT 15, Železničar 14, Radnik 14, Novi Pazar 13, Čukarički 11, OFK Beograd 9, Partizan 8, Radnički Niš 8, Mačva 8, Zemun 3.
Preporučujemo
Miljenik Grobara otkrio: Evo šta je Penjaroja rekao igračima posle poraza!
08. 10. 2026. u 23:39
Kampaco zadovoljan nakon pobede Reala nad Partizanom: Odradili smo dobar posao
08. 10. 2026. u 23:30
"Partizan nije bio na nivou": Legenda crno-belih se oglasila nakon poraza od Reala
08. 10. 2026. u 23:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)