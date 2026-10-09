Društvo

JORGOVAN PROCVETAO DRUGI PUT OVE GODINE: Evo kakva nas zima čeka po starom narodnom verovanju

Jelena Ždralić

09. 10. 2026. u 12:11

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U DVORIŠTU Kenana Rašitovića iz Bujanovca zabeležen je nesvakidašnji ali u poslednje vreme sve češći prizor, stablo jorgovana procvetalo je po drugi put ove godine, odnosno, u jesen.

ЈОРГОВАН ПРОЦВЕТАО ДРУГИ ПУТ ОВЕ ГОДИНЕ: Ево каква нас зима чека по старом народном веровању

Foto: Tom Spender/Alamy/Profimedia

Vlasnika ovog neobičnog stabla jesenji cvetovi nisu previše iznenadili, jer kako kaže, njegov jorgovan je i ranijih godina imao običaj da cveta dva puta godišnje.

- Nije prvi put da cveta dva puta. Čini mi se da su cvetovi nekako lepši u jesen. Zanimljivo je da obično procvetaju samo mlađi izdanci, dok one starije grane sada nemaju cvetove - objašnjava Rašitović.

Kao glavnog "krivca" za ovu nesvakidašnju pojavu on vidi globalno zagrevanje i neobično visoke temperature za ovo doba godine.

- Mislim da se klima dosta promenila. Jeseni su tople, pa se biljke prosto "prevare" misleći da su prolećne temperature i onda opet procvetaju - smatra Kenan.

I dok vlasnik i stručnjaci ovu pojavu pripisuju klimatskim promenama, staro narodno verovanje nudi drugačije tumačenje.

Prema predanju, kada voće, ukrasno šiblje ili bagrem procvetaju u jesen, priroda nas upozorava da sledi duga i izuzetno hladna zima.

(Telegraf) 

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