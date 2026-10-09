Srbija je sila! O Cvetkoviću i Kostovu bruji ceo svet
Međunarodnog centra za sportske studije (CIES) izbacilo je na površinu podatke koji su bukvalno zapalili evropsko tržište, a u samom centru nalaze se dvojica srpskih reprezentativaca!
Niko nije mogao ni da nasluti da naši momci skupa vrede neverovatnih 52.800.000 evra! Evropski skauti su u potpunoj panici, telefoni u Beogradu i Briselu ne prestaju da zvone, a cifre o kojima se priča ostaviće vas bez teksta!
Napadača belgijskog Anderlehta. Mihajlo Cvetković je bukvalno lansiran u kosmos – zauzeo je visoko deveto mesto na planeti na listi od 100 najvrednijih igrača mlađih od 20 godina van liga petice!
Njegova trenutna vrednost statističkim modelom procenjena je na vrtoglavih 28.800.000 evra! Da stvar bude još luđa, srpsko čudo od deteta je iza sebe ostavilo preskupog Isakea Silvu iz ukrajinskog Šahtjora. Belgijanci trljaju ruke jer Cvetković ima čvrst ugovor do juna 2030. godine, što znači da će onaj ko bude hteo da ga kupi morati da plati pravo, nezapamćeno bogatstvo!
Ali, tu nije kraj srpskoj dominaciji koja je zapanjila planetu! Pravo ludilo tek sledi na 13. mestu ove prestižne liste, gde se koči ime supertalentovanog fudbalera Crvene zvezde. Vasilije Kostov je zvanično procenjen na nestvarnih 24.000.000 evra!
Zvezdin vunderkind je srušio sve stereotipe i iza sebe ostavio francuske zveri poput Tajlela Tatija iz Nanta i Anža Tijea iz Remsa! Navijači crveno-belih su u transu jer Kostov ima ugovor sa klubom do juna 2028. godine, što upravi kluba daje neverovatnu moć u pregovorima. Da li je na pomolu najveći transfer u istoriji srpskog klupskog fudbala o kojem će pričati ceo svet?
Inače, prvo mesto na ovoj listi čuda drži Poljak Oskar Pjetuševski iz Porta sa 56,3 miliona evra. Da Srbija ima nepresušan izvor zlatnih momaka potvrđuje i podatak da se u odabranom društvu od 100 najboljih nalaze još dva naša dragulja – Adem Avdić sa procenom od 8.800.000 evra i Nikola Simić koji vredi 8.200.000 evra!
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