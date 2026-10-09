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CRNI EPILOG DRAME U ISTANBULU: Stradalo 5 osoba, strahuje se od novog urušavanja zgrade (FOTO/VIDEO)

Танјуг

09. 10. 2026. u 10:13

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PET osoba je stradalo, a četiri su izvučene iz ruševina zgrade koja se urušila u istanbulskom okrugu Maltepe, saopštile su danas gradske vlasti.

ЦРНИ ЕПИЛОГ ДРАМЕ У ИСТАНБУЛУ: Страдало 5 особа, страхује се од новог урушавања зграде (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Abdullah Tepeli/DIA Photo via AP)

U saopštenju se navodi da su operacije potrage nakon urušavanja sedmospratnice okončane u 6.15 časova po lokalnom vremenu, nakon što je pronađeno telo poslednje nestale osobe, preneo je TRT.

Tri donja sprata sedmospratnice u istanbulskom okrugu Maltepe urušila su se juče.

Tri okolne zgrade i 55 građana evakuisano je iz preventivnih razloga, a 44 osobe kojima je bio potreban smeštaj prebačene su u hotele za stambeno zbrinjavanje.

Timovi za psihosocijalnu podršku pružaju pomoć povređenima i evakuisanima.

Foto: Foto: Tanjug/Abdullah Tepeli/DIA Photo via AP)

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U akciji spasavanja je bilo angažovano ukupno 774 vatrogasaca, dva drona, 237 vozila i 10 pasa tragača.

Istanbulski guverner Davut Gul obišao je mesto nesreće i izjavio da je procenjeno da postoji visoki rizik od daljeg urušavanja, zbog čega su postavljene posebne potporne strukture kako bi se sprečilo dalje sleganje ruševina. 

Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu pokrenulo je istragu zbog urušavanja donja tri sprata sedmospratnice u istanbulskom okrugu Maltepe.

U okviru istrage privedeni su arhitekta zgrade i šef gradilišta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo je dva inspektora radi utvrđivanja eventualne odgovornosti i propusta javnih službenika tokom planiranja, izgradnje i adaptacije objekta.

Prema podacima Sistema za registraciju stanovništva, zgrada je izgrađena 1987. godine, a u njoj žive 33 osobe. 

U četiri stana u urušenom delu živelo je 14 ljudi.

Stanari su naveli da se ranije razgovaralo o urbanoj transformaciji zgrade, ali da ona nije prihvaćena. 

Takođe su rekli da se zgrada tresla nakon otvaranja prodavnice u prizemlju.

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