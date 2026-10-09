CRNI EPILOG DRAME U ISTANBULU: Stradalo 5 osoba, strahuje se od novog urušavanja zgrade (FOTO/VIDEO)
PET osoba je stradalo, a četiri su izvučene iz ruševina zgrade koja se urušila u istanbulskom okrugu Maltepe, saopštile su danas gradske vlasti.
U saopštenju se navodi da su operacije potrage nakon urušavanja sedmospratnice okončane u 6.15 časova po lokalnom vremenu, nakon što je pronađeno telo poslednje nestale osobe, preneo je TRT.
Tri donja sprata sedmospratnice u istanbulskom okrugu Maltepe urušila su se juče.
Tri okolne zgrade i 55 građana evakuisano je iz preventivnih razloga, a 44 osobe kojima je bio potreban smeštaj prebačene su u hotele za stambeno zbrinjavanje.
Timovi za psihosocijalnu podršku pružaju pomoć povređenima i evakuisanima.
U akciji spasavanja je bilo angažovano ukupno 774 vatrogasaca, dva drona, 237 vozila i 10 pasa tragača.
Istanbulski guverner Davut Gul obišao je mesto nesreće i izjavio da je procenjeno da postoji visoki rizik od daljeg urušavanja, zbog čega su postavljene posebne potporne strukture kako bi se sprečilo dalje sleganje ruševina.
Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu pokrenulo je istragu zbog urušavanja donja tri sprata sedmospratnice u istanbulskom okrugu Maltepe.
U okviru istrage privedeni su arhitekta zgrade i šef gradilišta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo je dva inspektora radi utvrđivanja eventualne odgovornosti i propusta javnih službenika tokom planiranja, izgradnje i adaptacije objekta.
Prema podacima Sistema za registraciju stanovništva, zgrada je izgrađena 1987. godine, a u njoj žive 33 osobe.
U četiri stana u urušenom delu živelo je 14 ljudi.
Stanari su naveli da se ranije razgovaralo o urbanoj transformaciji zgrade, ali da ona nije prihvaćena.
Takođe su rekli da se zgrada tresla nakon otvaranja prodavnice u prizemlju.
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