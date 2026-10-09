"ŠOŠKIĆ IZREKETIRAO SVE BANKE DA KUPE NJEGOV SOFTVER" Mali: Uzeo je pare za sebe, a uništavao narod

POTPREDSEDNIK GO SNS i predstavnik liste ''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'' Siniša Mali gostovao je na televiziji Informer.

Foto: Printskrin

Govoreći o sinoćnjem duelu na RTS, Mali navodi kako govore da je Vučić diktator, a sinoćnji duel to demantuje.

- Meni je važno da su ljudi videli da se borimo, da imamo ideje, planove, rezultate - naveo je Mali.

O izjavi Šoškića da će ga tužiti, Mali kaže da ga je pitao da li je u isto vreme bio predsednik Saveta guvernera i direktor i suvlasnik privatne firme.

- Firma se bavi prodajom softvera. 26. marta 2009. postaje predsednik Saveta guvernera. Šoškić je izreketirao sve moguće banke da kupe njegov softver. Pravi ucenitelj. Jedan par ekselans primer sukoba interesa - navodi Mali.

- 4,9 miliona dinara mesečno je Privredna banka plaćala softver njegovoj firmi. Dakle, čovek koji je vršio izuzteno važnu funkciju. Vi ste lopov i kriminalac. Ovi datumi i papiri. Važno je da građani znaju kako su se tada ponašali, ponašaće se i danas. Neka ljudi znaju kako bi se proveli i kako bi se Šoškić ponašao da je predsednik vlade - rekao je Mali.

Foto: Printskrin TV informer

- Dinar za vreme njegovog mandata gubi 50 odsto vrednosti. Genocid nad životnim standardom. Uzeo je pare za sebe, a uništavao narod - kaže Mali.

Kako je rekao, ukoliko Šoškić dođe na vlast, narod Srbije može da očekuje da jedan evro vredi 200 dinara.

Ističe kako je Šoškić rekao da mora da se oslabi dinar i smanji plate građanima.

- Građani, ovako ste prošli do 2012. Da se vratimo jednom od njihovih tajkuna koji se zove Bogićević. On kredite nije ni vraćao. Propala Privredna banka, Agrobanka, Univerzal... Propale sve banke. U isto vreme Šoškić i tajkuni živeli kao bubreg u loju - kaže Mali.

On je istakao da se današnja vlast bavi građanima, rastom plata i penzija, minimalnom zaradom.

- Mi smo za mir i stabilnost, već od 1. decembra kreće povećanje plata u javnom sektoru, povrećanje penzije - kaže Mali.

Navodi da su Šoškićeve izjave licemerne.

- Cela ta lista je apsolutna prevara. Ja pojma nemam šta je njihova politika, šta je politika po pitanju Ruske Federacije - kaže Siniša Mali.

- Pitao sam ga sinoć da li nešto od onog što sam rekao nije istina. Ćutao je. Oni hoće da se zaboravi njihova prošlost. Sad su se oni našli juče zajedno da spočitavaju o korupciji. Pogledajte poslovni prihod Đilasa dok je bio gradonačelnik. Vi ste bili na vlasti, zašto tada niste uradili - rekao je Mali.

Kaže da ljudi žele mir i stavilnost, neće blokade.

- Jovanović Miloš kaže upoznajte se sa našim programom na Internetu - kaže Mali.

Navodi kako su svi bili na vlasti i pokazali kako se vodi, tj. ne vodi zemlja.

- Građani, zbog njihove neodgovorne politike sve može da bude potpuni kolaps - rekao je Siniša Mali.

- Mi ćemo ove godina imati 97 milijardi evra BDP. Nikada precizniju i bolju ekonomsku politiku nismo vodili kao država - dodao je.

Foto: Printskrin TV Informer

- Zbog toga što žive u njihovom mehuru, devizni kurs u Šoškićevo vreme haotičan i nestabilan. Pogledajte šta znači stabilna ekonomija. Stabilan kurs je najvažnije sidro za inflatorna očekivanja, dolazak investitora... Nama je zemlja otišla u minus dok se on bogatio. Oni su ubili životni standard građana Srbije. Ni krivi ni dužni, tako su građani prolazili za vreme mandata Šoškića. Inače, Nikezić je rekao da bi oni poništili Ekspo. Oni polaze od sebe - što gore ljudima. Vi nećete da otvorimo sva moguća vrata. Ne, oni hoće Srbiju u prošlosti, kako je njima bilo lepo. Ukinuli bi oni i Moravski koridor. Oni pokušavaju da sruše sve što je napravljeno, da blokiraju sve. Oni od sebe da pobegnu ne mogu - navodi Mali.

- Šoškić je rekao borba protiv korpupcije, a on simbol korupcije. Samo da građani znaju šta ih čeka - kaže Mali.

Ukazao je na razliku između liste "Ujedinjena Srbija" i blokaderske liste

- Razlika između dva sna - jedan o rušenju Srbije, a jedan o jačanju Srbije - kaže.

- Pogledajte gde smo, ovo je rezultat građana Srbije, ali i rezultat politike Aleksandra Vučića. Mi se ubrzano približavamo standardu EU. Ekonomski rast je osnovni indikator uspešnosti. Ono u čemu se Srbija pokazala mnogo boljom je u reakcijama na krize - kada je krenula korona, kada je krenuo konflikt u Ukrajini, kada je krenula naftna kriza u Persijskom zalivu - ističe Mali.

- MMF je pobegao iz Srbije zbog njihove politike i neodgovorne potrošnje. To je razlika među nama. Još jednom, ako postane predsednik vlade Šoškić, evro ode na 200 dinara - naveo je Mali.

- Vi kod njih ne znate na čemu ste. Ne mogu da vam kažu, jer ne zavisi od njih, već od stranih centara moći - zaključio je Siniša Mali.