LAŽOMER: UJEDINJENI PRED AŽDAJOM!!! (VIDEO)
STARA lica, nova obećanja i sedmoglava aždaja političkih protivrečnosti.
Šoškić, Ponoš i Srdanović u neobičnom letopisu savremene Srbije, dok Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija predstavljaju svoje rezultate.
Ko šta obećava, a šta dela pokazuju? Jer vremena prolaze, a Srbija ostaje!
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