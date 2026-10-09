Politika

LAŽOMER: UJEDINJENI PRED AŽDAJOM!!! (VIDEO)

В.Н.

09. 10. 2026. u 12:05

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STARA lica, nova obećanja i sedmoglava aždaja političkih protivrečnosti.

ЛАЖОМЕР: УЈЕДИЊЕНИ ПРЕД АЖДАЈОМ!!! (ВИДЕО)

Foto: Printsksin Jutjub Lažomer

Šoškić, Ponoš i Srdanović u neobičnom letopisu savremene Srbije, dok Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija predstavljaju svoje rezultate.

Ko šta obećava, a šta dela pokazuju? Jer vremena prolaze, a Srbija ostaje!

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