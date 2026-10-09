KRITIČNO STANJE U BUGARSKOJ: Dunav opada svaki dan, na snazi stroga ograničenja
PAD nivoa reke Dunav u bugarskom sektoru nastavlja se i danas, a vodostaji se zadržavaju na kritično niskim vrednostima, saopštila je Izvršna agencija za istraživanje i održavanje Dunava.
Merne stanice beleže pokazatelje znatno ispod uslovne kote nula u gotovo svim glavnim hidrometeorološkim stanicama, preneo je portal Novinite.
U poređenju sa proteklim danom, trend povlačenja vode se zadržava, pri čemu u srednjem i donjem sektoru pad iznosi između 3 i 6 santimetara na dan.
U najvišem delu toka kod Novog Sela i Vidina beleže se minimalne dnevne oscilacije, koje ne menjaju opštu sliku teške suše i niskog vodostaja u zemlji. Zbog niskih vodostaja oko ostrva Batin, Belene i Vardim na snazi ostaju stroga ograničenja maksimalno dozvoljenog gaza plovila.
Nastavak sušnog perioda i nizak vodostaj nametnuli su preventivne mere za smanjenje kapaciteta snage u nuklearnoj elektrani "Kozloduj" u skladu sa tehnološkim zahtevima za hlađenje.
Meteorološke prognoze ukazuju na zadržavanje sušnog perioda sve dok se ne pojave obilne padavine u slivu reke koje bi dovele do trajnog porasta nivoa vode.
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