Svet

KRITIČNO STANJE U BUGARSKOJ: Dunav opada svaki dan, na snazi stroga ograničenja

Танјуг

09. 10. 2026. u 10:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PAD nivoa reke Dunav u bugarskom sektoru nastavlja se i danas, a vodostaji se zadržavaju na kritično niskim vrednostima, saopštila je Izvršna agencija za istraživanje i održavanje Dunava.

КРИТИЧНО СТАЊЕ У БУГАРСКОЈ: Дунав опада сваки дан, на снази строга ограничења

Foto: Tanjug/AP Photo/Bela Szandelszky

Merne stanice beleže pokazatelje znatno ispod uslovne kote nula u gotovo svim glavnim hidrometeorološkim stanicama, preneo je portal Novinite.

U poređenju sa proteklim danom, trend povlačenja vode se zadržava, pri čemu u srednjem i donjem sektoru pad iznosi između 3 i 6 santimetara na dan.

U najvišem delu toka kod Novog Sela i Vidina beleže se minimalne dnevne oscilacije, koje ne menjaju opštu sliku teške suše i niskog vodostaja u zemlji. Zbog niskih vodostaja oko ostrva Batin, Belene i Vardim na snazi ostaju stroga ograničenja maksimalno dozvoljenog gaza plovila.

Nastavak sušnog perioda i nizak vodostaj nametnuli su preventivne mere za smanjenje kapaciteta snage u nuklearnoj elektrani "Kozloduj" u skladu sa tehnološkim zahtevima za hlađenje.

Meteorološke prognoze ukazuju na zadržavanje sušnog perioda sve dok se ne pojave obilne padavine u slivu reke koje bi dovele do trajnog porasta nivoa vode.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tajanstveni kamen u Srbiji: Pokazuje put do zlata? - Legenda o zakopanom blagu na Jastrepcu intrigira

Tajanstveni kamen u Srbiji: Pokazuje put do zlata? - Legenda o zakopanom blagu na Jastrepcu intrigira