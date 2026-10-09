Politika

VUČEVIĆ POZVAO SVE U KRAGUJEVAC: Idemo da čujemo važne poruke našeg kandidata za predsednika Vlade (VIDEO)

В.Н.

09. 10. 2026. u 10:46

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MILOŠ Vučević lider SNS, pozvao je narod danas u Kragujevac na veliki skup licte "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

ВУЧЕВИЋ ПОЗВАО СВЕ У КРАГУЈЕВАЦ: Идемо да чујемо важне поруке нашег кандидата за председника Владе (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Krećemo uskoro za Krgujeva, čeka nas veliki liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Idemo da čujemo važne poruke našeg kandidata za predsednika Vlade, da još jednom pokažemo da je ujedinjena Srbija, jedina Srbija koja pobeđuje. I zato svi u Kragujevac, vidimo se popodne - kazao je Vučević.

Opširnije u videu koji sledi:

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