VUČEVIĆ POZVAO SVE U KRAGUJEVAC: Idemo da čujemo važne poruke našeg kandidata za predsednika Vlade (VIDEO)
MILOŠ Vučević lider SNS, pozvao je narod danas u Kragujevac na veliki skup licte "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
- Krećemo uskoro za Krgujeva, čeka nas veliki liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Idemo da čujemo važne poruke našeg kandidata za predsednika Vlade, da još jednom pokažemo da je ujedinjena Srbija, jedina Srbija koja pobeđuje. I zato svi u Kragujevac, vidimo se popodne - kazao je Vučević.
Opširnije u videu koji sledi:
Preporučujemo
VUČIĆ POZVAO SRBIJU U KRAGUJEVAC: "Ujedinjeni za Srbiju! Vidimo se sutra!"
08. 10. 2026. u 20:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)