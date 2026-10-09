"OVO JE REZULTAT ALEKSANDRA VUČIĆA!" Mali pokazao sve crno na belo: Danas je dinar siguran i stabilan, za vreme Šoškića haotičan
SINIŠA Mali potpredsednik SNS je tokom gostovanja na TV Informer jasno pokazao kako je izgledao kurs dinara za vreme Dejana Šoškića a kako izgleda danas.
- Kurs za vreme Šoškića bio je nestabilan i haotičan, građani su patili. Pogledajte u polslednjih 10 godina. Stabilno, i ovo je rezultat Aleksandra Vučića - kazao je on.
Mali je dodao da kurs nije fiksan, alid a se država trudi da bude stabilan.
- To je znak ekonomije i najvažnije sidro za inflaciju, dakle niska inflacija, realni rast primanja, penzija plata i ostalog. Kada pogledate plate 1.030 evra u odnosu na juli prošle godine je veća u nominalnom iznosu... 9,25 % je realno povećane životnog standarda Srbije koje bi se pojelo da kurs nije stabilan - kazao je on.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
MALI UPOZORAVA: Ako Šoškić dođe na vlast, ode evro na 200 dinara
09. 10. 2026. u 11:31
"ŠOŠKIĆ IZREKETIRAO SVE BANKE DA KUPE NjEGOV SOFTVER" Mali: Uzeo je pare za sebe, a uništavao narod
09. 10. 2026. u 11:03 >> 11:45
MALI DOKAZAO: Dejan Šoškić je najveći uništitelj dinara u Srbiji (VIDEO)
09. 10. 2026. u 09:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)