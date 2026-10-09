Politika

"OVO JE REZULTAT ALEKSANDRA VUČIĆA!" Mali pokazao sve crno na belo: Danas je dinar siguran i stabilan, za vreme Šoškića haotičan

В.Н.

09. 10. 2026. u 11:42

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SINIŠA Mali potpredsednik SNS je tokom gostovanja na TV Informer jasno pokazao kako je izgledao kurs dinara za vreme Dejana Šoškića a kako izgleda danas.

ОВО ЈЕ РЕЗУЛТАТ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА! Мали показао све црно на бело: Данас је динар сигуран и стабилан, за време Шошкића хаотичан

Foto: Printskrin TV Informer

- Kurs za vreme Šoškića bio je nestabilan i haotičan, građani su patili. Pogledajte u polslednjih 10 godina. Stabilno, i ovo je rezultat Aleksandra Vučića - kazao je on.

Mali je dodao da kurs nije fiksan, alid a se država trudi da bude stabilan.

Foto: Printskrin TV Informer

- To je znak ekonomije i najvažnije sidro za inflaciju, dakle niska inflacija, realni rast primanja, penzija plata i ostalog. Kada pogledate plate 1.030 evra u odnosu na juli prošle godine je veća u nominalnom iznosu... 9,25 % je realno povećane životnog standarda Srbije koje bi se pojelo da kurs nije stabilan - kazao je on.

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