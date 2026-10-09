NEZAPAMĆENI SKANDAL TRESE NEMAČKU! Najveća afera špijuniranja u Evropi od kraja Hladnog rata

BIVŠI šef nemačke obaveštajne službe izgradio je unosnu drugu karijeru trgujući svojim bezbednosnim znanjem. Sada ga tužioci optužuju da je profitirao od tajni koje pripadaju državi.

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August Haning je proveo sedam godina na čelu nemačke obaveštajne službe BND-a, sa pristupom nekim od najstrože čuvanih tajni zemlje.

Zatim je usledio drugi čin: privatno konsultovanje, korporativna obaveštajna delatnost i poslovanje koje se proteže širom Evrope, u Rusiju i Aziju.

Sada se 80-godišnji bivši šef špijunaže i sam nalazi u centru istrage o špijunaži, nakon što su ga nemački savezni tužioci uhapsili u utorak zbog sumnje na izdajničku špijunažu, pokušaj izdaje i druga špijunska dela.

Tvrde da je dobio tok tajnih obaveštajnih podataka od svog bivšeg šefa kabineta i koristio taj materijal u korist svog privatnog konsultantskog posla.

- To je katastrofalno za Nemačku i za zapadne obaveštajne službe. Svi su u šoku. Razmere su ogromne, posebno u ovakvom trenutku - rekao je jedan obaveštajni zvaničnik EU, kome je – kao i drugima u ovom izveštaju – zagarantovana anonimnost da govori o tajnoj oblasti. „A s obzirom na to da su istražitelji naišli na ovo dok su radili na potpuno odvojenom slučaju, verovatno ćemo saznati mnogo više.“

#Germany: more on the #Hanning case. - In Feb. 2022 August #Hanning wrote a four-page letter to then-chancellor Olaf Scholz asking him to intervene with #Latvia over the collapse of PNB Banka, the bank whose supervisory board had left Hanning facing multi-million-euro claims and a garnished pension. - The occasion was an imminent visit by then-Latvian prime minister Krišjānis Kariņš. - Hanning asked Scholz to raise the insolvency and the damages claims with Kariņš and to press him to “agree to an independent investigation.” - Hanning had sat on the board for about two years, responsible for compliance, at €12,000 a month. - The insolvency administrator later sought nearly €32 million from him and eight others, including former #NATO secretary-general Anders Fogh Rasmussen; - @BILD has put Hanning’s personal exposure at up to €4 million. - Hanning later told Bild the Chancellery did nothing. - A Latvian court ordered two-thirds of his pension, reported at up to €11,000 a month, garnished. Germany enforced the order. #Denmark blocked enforcement against Rasmussen pending a final ruling. https://t.co/U23oQ51IVR — Adrian Shtuni (@Shtuni) October 8, 2026

Za BND, slučaj dolazi u nezgodnom trenutku. Tek prošle nedelje, nemački parlamentarci su počeli da raspravljaju o novom zakonu koji je predložila vlada kancelara Fridriha Merca kako bi se agenciji dala nova, sveobuhvatna ovlašćenja, kao deo napora da se berlinska spoljna obaveštajna služba vrati na vrh globalne špijunaže.

Vreme je podjednako nezgodno i za evropske obaveštajne službe u širem smislu. Sa ruskim hibridnim napadima koji kontinuirano ciljaju Evropu, vlade širom blokaprepravljaju decenijama stare zakone o bezbednosti kako bi svojim špijunskim agencijama dale veća ovlašćenja i bile shvaćene ozbiljnije.

Tužioci kažu da je Haningov bivši šef kabineta, identifikovan prema nemačkim pravilima o privatnosti kao Manfred D., dostavio Haningu oko 2.000 dokumenata BND-a između 2010. i juna 2022. godine.

Mnogi su sadržali poverljive informacije namenjene isključivo za interni obaveštajni rad, uključujući materijal koji se koristi za informisanje visokih nemačkih zvaničnika.

U komentarima za nemački list Velt, advokat koji zastupa Haninga rekao je da su neke od optužbi protiv bivšeg šefa špijunaže istinite, ali da on nije naudio Nemačkoj.

- On je posedovao poverljive dokumente. Međutim, netačna je optužba da je prosledio informacije sadržane u njima na štetu Savezne Republike Nemačke — a kamoli uz plaćanje. Dalja istraga će to pokazati - rekao je.

U jednom slučaju, tužioci sumnjaju da je Haning koristio poverljivi materijal za pripremu analize za zaposlenog u stranim obaveštajnim službama.

Takođe tvrde da je nekoliko godina održavao vezu sa predstavnikom druge strane obaveštajne službe, prenoseći mu političke informacije koje su delimično bile zasnovane na materijalu dobijenom od Manfreda D.

Tužioci nisu javno identifikovali nijednu stranu službu, ali su nemački mediji naveli Azerbejdžan i Kazahstan . Azerbejdžan je negirao bilo kakvu vezu.

- U obaveštajnim službama se sve beleži — ko pristupa kojim dokumentima i kada. Ako bi analitičar koji radi na desničarskom ekstremizmu iznenada počeo da pregleda obaveštajne podatke o Kini, to bi podstaklo zabrinutost. Ali pozicija šefa kabineta ima pristup praktično svemu, tako da ne bi izgledala sumnjivo zbog visokog položaja - rekao je drugi obaveštajni zvaničnik EU.

Šefovi kabineta često ostaju na svojim pozicijama kada se direktori promene, osim ako se ne slažu sa novim šefom, dodao je zvaničnik.

- Svaka obaveštajna služba će sada ispitati koje su informacije podelile sa BND-om i proceniti kakva je šteta mogla biti načinjena - rekao je on.

Haning je vodio BND od 1998. do 2005. godine, pre nego što je bio državni sekretar u nemačkom ministarstvu unutrašnjih poslova do 2009. godine. Kada je napustio vladu, nije gubio vreme ulazeći u privatni sektor.

U julu 2010. godine, Haning i njegova supruga osnovali su Haning Konsalt. U proleće iste godine Manfred D. je pristao da mu pruži obaveštajne podatke iz BND-a u zamenu za plaćanje, prema izjavi tužioca.

Haning je potom koristio te informacije u svojim privatnim konsultantskim aktivnostima, dodali su.

Roderih Kizeveter, poslanik hrišćanskih demokrata u Odboru za spoljne poslove nemačkog parlamenta, rekao je da u Nemačkoj postoji „veoma raširena mreža“ ljudi koji koriste kontakte i znanje stečeno dok su bili u službi kako bi uticali na politiku Berlina u ime stranih vlada poput Rusije i Kine.

„Nije samo tužno, već šteti ugledu Nemačke“, rekao je Kizeveter za POLITIKO. „Možete reći i da ako želite da razgovarate sa Rusijom, povežite bivše članove vlade ili bivše pripadnike tajnih službi.“

In GER, the former head of the #BND Intel agency August Hanning has been placed in pretrial detention on suspicion of treason, for 2000 confidential hidden/stolen docs. His contact was from RepOfAzerbaijan -- Russia's proxy. https://t.co/4FqokSPNnx — Ric.S.RIPPERT advisor (@RSRconsultant) October 9, 2026

Haning se takođe povezao sa Samjuelom Danilovičem, nemačkim biznismenom, koji je vodio švajcarsku konsultantsku kuću za korporativne obaveštajne poslove, Pluteos.

Tamo je Haning na kraju postao predsednik, a njih dvojica su navedeni kao prisustvali skupu u Moskvi 2019. godine , fokusiranom na odnose između Evrope i Rusije, kojem su prisustvovale ruske političke i poslovne ličnosti, gde je aneksija Krima pomenuta kao „nužda“, a ne kao izbor. Pluteos nije odgovorio na zahtev za komentar.

Od oko 2014. godine, Haning se pridružio britanskoj konsultantskoj kompaniji G3 kao viši savetnik, prema arhiviranim veb stranicama koje je video POLITIKO.

Kasnije je nadgledao njen rad koji je uključivao Rusiju i bivše sovjetske republike, prema nemačkom mediju Correctiv. G3 nije odgovorio na zahtev za komentar.

Haning je 2019. godine pozvan kao „počasni gost“ na skup koji je organizovao Savet bezbednosti Rusije, a na kojem su se okupili zvaničnici i stručnjaci iz zemalja Arktičkog saveta.

Predsedavao je bivši sekretar Saveta bezbednosti Rusije, Nikolaj Patrušev, jedna od najmoćnijih ličnosti u bezbednosnoj orbiti predsednika Vladimira Putina.

Kao deo kulturnog programa, grupa je posetila udaljeni manastir na ostrvu Valaam gde je Haning fotografisan pored Patruševa.

Haning se takođe javno upustio u neka od politički eksplozivnijih pitanja koja okružuju ruski rat protiv Ukrajine.

Godine 2024. rekao je za Velt TV da smatra „vrlo verovatnim“ da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski znao za operaciju iz 2022. godine koja je uništila cevovod Severni tok.

Nekoliko dana kasnije, Haning je otišao dalje, sugerišući da je iza napada stajao dogovor između visokih ukrajinskih i poljskih zvaničnika.

Nemačka je od tada podigla optužnicu protiv ukrajinskog državljanina koga je identifikovala samo kao Serhija K., a njegovo suđenje trebalo bi da počne u Hamburgu u oktobru.

Nijedan od tih poslovnih odnosa, kontakata ili izjava ne uspostavlja vezu sa slučajem špijunaže koji se sada suočava sa Haningom, iako oni slikaju uticaj koji je nastavio da stiče nakon što je napustio nemačku vladu. Tužioci ga nisu optužili za špijunažu za Rusiju.

Istražitelji su krenuli u pratnju Haningu počevši od neobičnog spora oko starateljstva u koji je bila umešana Kristina Blok, naslednica nemačkog carstva restorana sa odrescima.

Javno tužilaštvo u Hamburgu optužuje Blok da je organizovala otmicu njenog dvoje najmlađe dece od njihovog oca u Danskoj.

Tužioci u tom slučaju kažu da su Blok i dvojica muškaraca angažovali izraelski tim bezbednosti da oduzme njenu decu, tada uzrasta 10 i 13 godina, od njihovog oca, Stefana Hensela.

Prema optužnici, maskirani muškarci su pretukli Hensela i odveli decu preko dansko-nemačke granice, u južnu Nemačku.

Deca su ponovo spojena sa svojim ocem u Danskoj četiri dana kasnije, po sudskom nalogu. Blok negira da je znao za otmicu.

August Hanning, former head of Germany's intelligence service, is accused of taking Azerbaijani bribes. He joins Henry Cuellar (Congressional Azerbaijan Caucus Co-Chair) and a range of top officials on both sides of Atlantic who have been implicated in Aliyev's bribery scandals. — ANCA (@ANCA_DC) October 8, 2026

U septembru 2025. godine, istražitelji iz Hamburga pretražili su Haningov dom i poslovne prostorije u vezi sa slučajem Blok, prema pisanju lokalnih medija.

Tužioci su sumnjali da su Haning i penzionisani policajac prihvatili ugovor vredan više od 100.000 evra da presretnu decu na putu do škole u ​​novembru 2022. godine.

Plan je na kraju propao jer je njihov otac primetio sumnjive figure i upozorio dansku policiju.

Nemački emiter Tagešau je izvestio da su istražitelji, prilikom pretresa Haningovih prostorija, otkrili oko 2.000 digitalnih dokumenata BND-a, što je na kraju pokrenulo istragu o njegovom rukovanju osetljivim vladinim informacijama. Savezni tužioci su preuzeli rezultirajuću istragu u maju 2026. godine.

Manfred D. je bio Haningov šef kabineta u obaveštajnoj službi, a potom je služio nekolicini Haningovih naslednika, ostajući na visokoj poziciji do marta ove godine. Obojica muškaraca su sada u pritvoru.

„On odražava Nemačku između 1998. i 2011. godine, tako da nema osećaj da je učinio nešto zlo“, rekao je Kizeveter. „On je samo odražavao državnu politiku centralno-desničarskog i konzervativnog političkog saveza.“

(Politiko)