DRAMA U UKRAJINSKOJ ŠKOLI: 11-godišnjakinja donela dve granate u školu, jedna eksplodirala u skloništu!

U GIMNAZIJI u Berdičivu, u Žitomirskoj oblasti Ukrajine, tokom vazdušne uzbune u školskom skloništu aktivirala se granata za obuku koju je donela 11-godišnja učenica.

Foto: Iks/Bukvi

U incidentu niko od učenika i nastavnog osoblja nije povređen, saopštila je Nacionalna policija Žitomirske oblasti.

Policija je navela da je danas oko 11 časova primila prijavu o mogućoj eksploziji u prostorijama gimnazije, prenosi Ukrinform.

Prema dosadašnjim informacijama, učenica je u školu donela dve školske, odnosno obučne granate.

Dok su se učenici tokom vazdušne uzbune nalazili u skloništu, devojčica je pokušala da rastavi jednu od njih, nakon čega je naprava aktivirana.

Policijski službenici su na mestu događaja pronašli ostatke jedne granate, kao i drugu pirotehničku napravu.

Policija trenutno utvrđuje sve okolnosti incidenta, uključujući poreklo granata koje je učenica donela u školu.

(Tanjug)

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