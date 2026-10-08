STRAVIČAN ZLOČIN KOJI LEDI KRV U ŽILAMA: Voditeljka osuđena na doživotnu kaznu zbog ubistva majke

BIVŠA televizijska voditeljka osuđena je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva majke nožem na Noć veštica 2025. godine u njihovoj kući u Kanzasu.

Foto: Printscreen Fox2

Anđelin Mok (48) priznala je krivicu za ubistvo svoje 80-godišnje majke Anite Ejvers, saopštilo je ranije, 21. avgusta, Tužilaštvo okruga Sedžvik.

Sudija Džefri Gering osudio ju je u ponedeljak, 5. oktobra, na doživotni zatvor, objavio je KAKE.

Ona će imati pravo da zatraži uslovni otpust nakon 25 godina.

Magazin "People" kontaktirao je Tužilaštvo okruga Sedžvik za komentar ali odgovor nije odmah stigao.

Mokova se nije obraćala sudu pre izricanja presude ali je na ročištu pročitana izjava jedne njene rođake, preneo je KWCH.

- Verujem da više nikada ne bi trebalo da ugleda dnevnu svetlost - rekla je Sonja Kricinger o Mokovoj.

Prema izjavi o osnovima za pokretanje postupka od 4. novembra 2025. godine, koju je sačinio detektiv policijske uprave Vičite, a do koje je došao People, Mokova je navodno pozvala broj 911 i dispečerima rekla da je njena majka pokušala da je ubije, pa ju je ona ubola nožem u samoodbrani.

Foto: Printscreen/Facebook

Kada su policajci stigli, Mokova je stajala nasred ulice ispred majčine kuće, preneo je KWCH.

Ejversova je pronađena kako leži u krevetu s ubodnim ranama, okružena kuhinjskim noževima.

- Pored Anite na krevetu, policajac je pronašao više kuhinjskih noževa i rende za sir, poređanih na jastuku - navodi se u izjavi i dodaje:

- Na svom priboru je bilo krvi, gornji čaršav imao je najmanje 12 rupa u gornjoj polovini, što odgovara rupama nastalim ubodima nožem.

Policija je saopštila da je Mokova više puta menjala svoju verziju događaja koji su prethodili majčinoj smrti.

Mokova je policajcima rekla da je otišla u majčinu sobu da razgovaraju o predstojećem razgovoru za posao u jednoj televizijskoj stanici i da je videla kako oštri noževe, navodi se u izjavi.

Tvrdila je da je majka potom krenula na nju sa nožem, nakon čega ju je ona ubola kako bi "spasila sebe".

Suprug Ejversove, Beri, navodno je policajcima rekao da se Mokova uselila kod njih pre četiri ili pet godina, nakon što je dobila otkaz zbog "eksplozivne situacije povezane s alkoholom".

Beri je rekao da je Mokova imala psihičke poremećaje i da joj je prvobitno dijagnostikovan bipolarni poremećaj ali je dijagnoza kasnije promenjena u šizoafektivni poremećaj, navodi se u izjavi.

Kricingerova je rekla da je ono što je učinjeno osamdesetgodišnjakinji bilo toliko stravično da joj je uskraćen čak i najosnovniji deo gubitka osobe koju voli i prilika da je poslednji put vidi.

Mokova ima 14 dana da se žali na presudu, međutim, njen pravni tim je saopštio da ne namerava da uloži žalbu, preneo je KWCH.

(Telegraf)