Olimpijakos isprozivao Panatinaikos zbog Lesora, "Mržnja utiče na vaše rasuđivanje"

Olimpijakos je u saopštenju objavljenom danas izneo nove detalje o lečenju Matijasa Lesora, ujedno isprozivavši rivala.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Klub iz Pireja tvrdi da je pomogao lečenje igrača Panatinaikosa. Naime, kada su se obratili holandskom ortopedu Niku van Dajku dobili su informaciju koja je mogla dosta da utiče na dalji oporavak Francuza.

Naime, Van Dajk je obavestio Panatinaikos da u Grčkoj ima ekskluzivnu saradnju sa Olimpijakosom te da za preuzimanje Lesorovog slučaja moraju dobiti saglasnost crveno-belih.

Olimpijakos tvrdi da je predsednik Panatinaikosa kontaktirao potpredsednika Olimpijakosa i tražio dozvolu. To je takođe učinio i Lesorov predstavnik.

- Gospodin Jorgos Angelopulos odmah je dao svoju saglasnost i lično kontaktirao dr Van Dajka kako bi ga o tome obavestio. Za nas je zdravlje sportiste, kao i svakog našeg čoveka, fizičko i mentalno, neupitno", poručili su iz Olimpijakosa.

Saopštenje, međutim, nije prošlo bez prozivki na račun velikog rivala.

Poručili su da "razumeju opsesiju vlasnika Panatinaikosa, ali da u pauzama između sastavljanja prijava mogu da pronađu vreme da obaveste javnost o stvarima koje utiču na zdravlje i karijere njihovih igrača"

- Prošlo je nekoliko meseci od tada, ali mržnja prema Olimpijakosu i njegovim predsednicima, osim što utiče na vaše rasuđivanje, izgleda da utiče i na vaše pamćenje. Umesto vremena za sastavljanje neosnovanih prijava mogli biste da napiše makar kratku zahvalnicu zbog pomoći u tako ozbiljnom i osetljivom pitanju navodi se u saopštenju.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?