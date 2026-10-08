UHVATIO GA ZA KOSU I OBORIO NA POD: Opšti haos tokom Trampovog govora, policija reagovala (FOTO/VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp sinoć je u Teksasu govorio na mitingu Kena Pakstona, republikanskog kandidata za Senat na izborima u novembru, u pokušaju da spreči pobede demokrata u najmogoljudnijoj saveznoj državi pod vlašću njegove Republikanske partije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Obraćanje šefa Bele kuće u "Frimen koloseumu" u San Antoniju prekidali su ubačeni demonstranti koji su uzvikivali parole protiv predsednika SAD, pa je policija izbacila iz dvorane najmanje 12 izgrednika.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Na snimku sa mitinga koji je obavio Foks vidi se trenutak kada je jedan od demonstranata krenuo kroz masu Trampovih pristalica blizu bine, da bi ga jedan od njih sa leđa uhvatio za kosu i bacio ga na pod, ali su ostali učesnici skupa sprečili ozbiljniji sukob.

AP navodi da Trampove reči nisu bile usmerene isključivo na podršku Pakstonu.

On je obećao i da će Rodžeru Klemensu, penzionisanoj zvezdi bejzbola, dodeliti Predsedničku medalju slobode, ponovio je podršku izvršenjima smrtne kazne za dilere droge i pojasnio nedavne komentare u kojima je govorio o mogućnosti da Iran bombarduje američke gradove, ponavljajući da su visoki troškovi za gorivo "mala cena koju treba platiti" za rat sa Teheranom.

- Želite da vidite probleme (veće od cena goriva)? Neka (Iranci) pogode San Dijego, neka pogode Los Anđeles. Nećemo dozvoliti da se to dogodi. Mi štitimo naše gradove. Mi štitimo našu zemlju - kazao je Tramp.

Tramp se nakratko udaljio od mikrofona nakon jednog od prekida koji su izazvali demonstranti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

- Vraća se kući mami. Ali ono što ne zna jeste da je njegova mama glasala za Trampa - rekao je Tramp.

AP navodi da je Teksas, pred novembarske izbore za Predstavnički dom i Senat Kongresa, postao neočekivano bojno polje za republikance.

Stranka nije planirala da uloži toliko novca i ljudskih resursa u kampanju u saveznoj državi u kojoj su na vlasti i u kojoj je Tramp na predsedničkim izborima 2024. pobedio sa skoro 14 odsto razlike u odnosu na demokratsku kandidatkinju Kamalu Haris.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Ali, na manje od mesec dana do glasanja, Trampov loš rejting, rat u Iranu i sve veće cene goriva ugrozili su šanse republikanskim kandidatima u skoro svakoj državi, uključujući Teksas.

Sinoćno pojavljivanje u San Antoniju bilo je Trampovo treće putovanje u Teksas za manje od mesec dana, a partijski zvaničnici su objavili da je Republikanska partija uložila više od 300 miliona dolara izborima na kampanju u toj državi, preneo je Kurir.

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