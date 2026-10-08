AMERIKANCI POBEGLI IZ BAZE U KUVAJTU: Iranski napadi raketama i dronovima naterali SAD na povlačenje
SJEDINjENE Američke Države povukle su deo svojih snaga iz kampa Buering u Kuvajtu nakon što su iranski napadi balističkim raketama, dronovima i, prema svedočenjima američkih vojnika, borbenim avionima F-5 više puta ugrozili bazu tokom prvih dana rata sa Iranom, pokazali su novi video-snimci i svedočenja koje je dobio CBS.
Na snimcima se vide udari, eksplozije i šteta na zgradama i vojnoj opremi, a CBS je potvrdio njihovu autentičnost.
Kamp Buering, udaljen oko 40 kilometara od iračke granice, pre rata je imao oko 7.000 američkih vojnika, ali je većina prethodno premeštena na druge lokacije u okviru plana Pentagona za udaljavanje snaga iz dometa iranske vatre.
U bazi je ostalo više od 100 vojnika, koji su se, prema navodima CBS, suočavali sa nedostatkom municije kalibra 50 i druge opreme.
Na kraju su vojnici napustili bazu, sa sobom ponevši vozila i opremu koju su mogli da prevezu, i prešli u prednje operativne baze u kuvajtskoj pustinji. U maju su preostali vojnici napustili baze i prešli u kamp Arifjan, a potom na druge položaje na Bliskom istoku i van regiona.
Centralna komanda SAD odbila je da komentariše snimke, dok je Pentagon ukazao na raniju izjavu američkog ministra odbrane Pita Hegseta da je više od 90 odsto američkih vojnika iz baza premešteno "van dometa iranske vatre".
(Tanjug)
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