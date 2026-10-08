GAŠIĆ POSETIO PRIBOJ: Vojska Srbije i „FAP korporacija“ važni za dalji razvoj Zlatiborskog okruga
MINISTAR odbrane Bratislav Gašić posetio je danas „FAP korporaciju“ a. d. Priboj, gde je sa rukovodstvom preduzeća i predstavnicima lokalnih samouprava Priboja i Prijepolja razgovarao o planovima za unapređenje poslovanja fabrike i izgradnji nove kasarne.
Na sastanku, kojem je prisustvovao vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije FAP Dejan Golubović, ministar Gašić je sa predsednicima opština Priboj i Prijepolje, Lazarom Rvovićem i Dragom Popadićem, razgovarao o aktuelnim pitanjima od značaja za dalji razvoj opština, unapređenju saradnje lokalnih samouprava sa Ministarstvom odbrane, kao i o podršci privrednom razvoju i zapošljavanju.
Tom prilikom, ministar Gašić sastao se i sa delegacijom kineske nacionalne grupe za teške kamione „SINOTRUK INTERNATIONAL“, koju je predvodio direktor za Evropu Gao Čangvei, a sa kojima je razgovarao na temu potencijalne poslovno-tehničke saradnje.
Posle sastanaka, ministar odbrane obišao je i pogon za monatažu gde se upoznao sa proizvodnim procesima i mogućnostima za dalje unapređenje proizvodnje i razgovarao sa zaposlenima.
On je podsetio da je prema nedavno potpisanom Sporazumu o saradnji između Ministarstva odbrane i „FAP korporacije“ predviđeno višegodišnje opremanje Vojske Srbije većim brojem vojnih motornih vozila i specijalnih platformi, čime će biti obezbeđen kontinuitet poslovanja korporacije.
- Ulaganjem u kapacitete ovog preduzeća stvaramo uslove da FAP bude još efikasniji i konkurentniji i da u narednom periodu odgovori na sve veće potrebe Vojske Srbije. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nastaviće da, kao i do sada, opremaju svoje jedinice najkvalitetnijim domaćim proizvodima, jer to vidimo kao pozitivnu stvar i za razvoj Odbrambene industrije i privredni rast Srbije - rekao je ministar odbrane.
U nastavku posete, ministar Gašić obišao je i radove na izgradnji nove kasarne u Priboju.
Govoreći o njenom značaju ministar odbrane istakao je da će prisustvo Vojske Srbije doneti dodatni podsticaj razvoju Priboja i okolnih mesta.
- Planirano je da ovde bude razmešten brdsko-planinski bataljon i to će mnogo značiti ne samo za Priboj već i za čitav ovaj kraj. Mladi koji žele da svoj život posvete vojsci, a iz ovih su krajeva, moći će to da urade ovde u Priboju. Moći će da rade u vojsci i da istovremeno podižu porodice u rodnom gradu. Nakon vraćanja obaveze služenja vojnog roka, jedan broj mladih ljudi svoju vojnu obuku prolaziće u novoj kasarni. Vojska će tako postati još vidljiviji deo života ove opštine, a prisustvo vojnika doprineće i ekonomskom i društvenom životu ovog dela Srbije - istakao je ministar Gašić.
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