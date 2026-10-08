HIT KOJI SPAJA GENERACIJE: Viki i Desingerica oduševili publiku zajedničkim snimkom (FOTO)

VIOLETA Viki Miljković i Desingerica pobrinuli su se za odlično raspoloženje na snimanju „Pinkovih zvezda“, gde su zajedno zapevali njen čuveni hit „Nikom nije lepše nego nama“.

Foto: Privatna arhiva

Video snimljen u duhu devedesetih naišao je na sjajne reakcije publike, a njihova energija i spontanost dale su ovom dobro poznatom hitu novu draž.

Zajednički video sa Desingericom spojio je nostalgiju devedesetih i energiju današnje scene.

Viki je još jednom pokazala koliko se prirodno snalazi u tom spoju, donoseći dobro raspoloženje i onu neposrednost zbog koje je publika voli.

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