"NEPRIJATELJSKA PRIRODA NE MOŽE DA SE PROMENI": Kim Jo DŽong odbila pomoć Južne Koreje, nazvala je političkom provokacijom

SESTRA severnokorejskog lidera Kim Jo Džong, odbila je plan Južne Koreje da Pjongjangu pošalje medicinsku opremu, nazivajući ga "političkom provokacijom" i kršenjem suvereniteta Severne Koreje.

Foto: Printsrkin/Jutjub/NORTH KOREA NOW

Kim je rekla da "neprijateljska priroda međukorejskih odnosa" ne može da se promeni i navela je da Južna Koreja koristi plan pomoći kako bi pokazala svoju "dobru volju", dok Severnu Koreju prikazuje kao stranu koja odbija saradnju, preneo je Rojters.

Južna Koreja je u maju dobila izuzeće od sankcija UN za slanje medicinske opreme vredne oko 6,8 miliona dolara bolnici u Pjongjangu. Plan predviđa isporuku više od 1.400 medicinskih stavki, uključujući dijagnostičku i hiruršku opremu, do kraja novembra.

Kim je pitanje pomoći povezala i sa nedavnim sporom oko eksplozije mine u blizini demilitarizovane zone, u kojoj su prošlog meseca povređeni južnokorejski vojnici.

Seul tvrdi da su incident izazvale severnokorejske mine, dok Pjongjang negira da ih je postavio i incident naziva "izmišljotinom".

- Ako zaista postoji želja za obnavljanjem međukorejskih odnosa, Južna Koreja bi prvo trebalo da pokaže poštovanje, obzirnost i iskrenost u svakoj svojoj reči i postupku - rekla je Kim.

Južnokorejski predsednik Li Džae Mjung nastoji da obnovi dijalog sa Pjongjangom i proširi humanitarnu saradnju, uprkos tome što je Severna Koreja više puta odbila takve inicijative.

Ministarstvo za ujedinjenje Južne Koreje saopštilo je da Seul neće dozvoliti da pojedinačni potezi Severne Koreje utiču na njegove stavove i da će nastaviti napore na smanjenju nepoverenja između dve zemlje.

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