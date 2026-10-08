TANKER POGOĐEN SA VIŠE RAKETNIH PROJEKTILA BLIZU KATARA: Hitno se oglasio UKMTO
POMORSKA trgovinska služba Velike Britanije (UKMTO) saopštila je sinoć da je jedan tanker pogođen sa više projektila blizu Katara.
U izveštaju o napadu navedeno je da se napad dogodio na 94 kilometara severno od mesta Madinat aš Šamala u Kataru, saopštila je Služba
- Potvrđeno je da je tanker pogođen sa više projektila. Prijavljeno je da ima i više povređenih - kažu zvaničnici.
UKMTO dodaje da je u ponedeljak tanker koji je prolazio kroz Ormuski moreuz presrela mornarica IRGC-a i naredila posadi da se vrati ili da rizikuje da brod bude potopljen.
Kako je ranije preneo Rojters, incident se dogodio 20 kilometara severno od omanskog lučkog grada Hasaba
- Tanker je postupio u skladu sa instrukcijama - navodi se u saopštenju.
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