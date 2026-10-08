Svet

TANKER POGOĐEN SA VIŠE RAKETNIH PROJEKTILA BLIZU KATARA: Hitno se oglasio UKMTO

Танјуг

08. 10. 2026. u 07:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POMORSKA trgovinska služba Velike Britanije (UKMTO) saopštila je sinoć da je jedan tanker pogođen sa više projektila blizu Katara.

ТАНКЕР ПОГОЂЕН СА ВИШЕ РАКЕТНИХ ПРОЈЕКТИЛА БЛИЗУ КАТАРА: Хитно се огласио УКМТО

Foto: tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

U izveštaju o napadu navedeno je da se napad dogodio na 94 kilometara severno od mesta Madinat aš Šamala u Kataru, saopštila je Služba

- Potvrđeno je da je tanker pogođen sa više projektila. Prijavljeno je da ima i više povređenih - kažu zvaničnici.

UKMTO dodaje da je u ponedeljak tanker koji je prolazio kroz Ormuski moreuz presrela mornarica IRGC-a i naredila posadi da se vrati ili da rizikuje da brod bude potopljen.

Kako je ranije preneo Rojters, incident se dogodio 20 kilometara severno od omanskog lučkog grada Hasaba

- Tanker je postupio u skladu sa instrukcijama - navodi se u saopštenju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"