TANKER POGOĐEN SA VIŠE RAKETNIH PROJEKTILA BLIZU KATARA: Hitno se oglasio UKMTO

POMORSKA trgovinska služba Velike Britanije (UKMTO) saopštila je sinoć da je jedan tanker pogođen sa više projektila blizu Katara.

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U izveštaju o napadu navedeno je da se napad dogodio na 94 kilometara severno od mesta Madinat aš Šamala u Kataru, saopštila je Služba

- Potvrđeno je da je tanker pogođen sa više projektila. Prijavljeno je da ima i više povređenih - kažu zvaničnici.

UKMTO dodaje da je u ponedeljak tanker koji je prolazio kroz Ormuski moreuz presrela mornarica IRGC-a i naredila posadi da se vrati ili da rizikuje da brod bude potopljen.

Kako je ranije preneo Rojters, incident se dogodio 20 kilometara severno od omanskog lučkog grada Hasaba

- Tanker je postupio u skladu sa instrukcijama - navodi se u saopštenju.