"TREBAO BI DA OSVOJIM NOBELOVU NAGRADU" Tramp: Svestan sam da je možda ne daju ljudima poput mene

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse.

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- Ne znam kakva će biti njihova odluka. Oni imaju reputaciju da je možda ne daju ljudima poput mene - rekao je Tramp o nagradi za 2026. godinu, koju će Norveški Nobelov komitet objaviti u petak, prenosi Rojters.

Od svog povratka u Belu kuću prošle godine, Tramp je više puta ponovio da zaslužuje da dobije ovo prestižno priznanje.

- Vreme je za to. Bio sam veoma počastvovan što sam je prošli put primio indirektno od dobitnice, koja je rekla da niko u istoriji to ne zaslužuje više od predsednika Trampa - rekao je predsednik SAD novinarima u Ovalnom kabinetu.

Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado predala je u januaru svoju medalju Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu američkom predsedniku u trenutku dok je tražila podršku SAD za svoje napore u Venecueli.

Tramp je rekao da bi trebalo da dobije nagradu nakon što se uključio u osam globalnih konflikata otkako je stupio na dužnost prošlog januara.

Lideri Kambodže, Izraela i Pakistana izjavili su da su nominovali Trampa, iako ne postoji način da se to proveri.

Strane u pojedinim konfliktima za koje Tramp tvrdi da ih je rešio osporavaju diplomatsku ulogu američkog predsednika, a borbe su ponovo buknule u nekim od tih regiona, uključujući Demokratsku Republiku Kongo i duž granice između Kambodže i Tajlanda.

Rešenje za rat u Ukrajini izmaklo je Trampu, koji je obećao da će ga okončati prvog dana svog drugog mandata u Beloj kući.

Udari SAD i Izraela na Iran doveli su do sedmomesečnog konflikta koji je poremetio globalno snabdevanje energentima i podigao cene goriva pre novembarskih međuizbora za Kongres.

Papa Lav XIV, Međunarodni krivični sud i specijalni izvestilac za Palestinske teritorije nalaze se među favoritima za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, navodi Rojters.

