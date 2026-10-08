MLADIĆ U RANCU NOSIO I EKSPLOZIVNU NAPRAVU: Novi detalji jezive drame koja je potresla Poljsku

MLADIĆ koji je izveo napad nožem u školi u Ostrolenki na severoistoku Poljske i povredio devet osoba imao je u rancu eksplozivnu napravu domaće izrade, saopštio je državni tužilac Darijuš Korneluk.

Foto: Tanjug/AP Photo/Rafal Niedzielski

- Sada smo sigurni da je počinilac ovog incidenta ušao u školsko dvorište sa oružjem u obliku noža, a u rancu koji je takođe poneo nalazila se eksplozivna naprava domaće izrade koja je skoro detonirala - rekao je Korneluk.

Dodao je da je, prema informacijama koje je dobio od okružnog tužioca u Ostrolenki, u jednom trenutku iz ranca počeo da izlazi dim, a da je detonacija najverovatnije sprečena pravovremenom reakcijom nastavnika i učenika koji su ga izbacili kroz prozir kabineta za informatiku.

Korneluk je rekao da inspektori obezbeđuju eksploziv i da će „svakako biti sprovedene proceduralne radnje i u vezi sa tim“.

- Stoga će klasifikacija predmetnog dela u ovom slučaju, pokušaja ubistva, svakako biti proširena - naveo je on.

Ranije u sredu guverner Mazovskog regiona Mariuš Frankovski je izjavio da je u napadu povređeno 10 osoba, među kojima i počinilac.

Prethodno je portparol Okružnog tužilaštva u Ostrolenki Elžbjeta Edita Lukasjevič rekla da je napad izvršio učenik škole Jakub Z. (19).

Napad u školi se dogodio nešto posle 11 sati a povređeni su prevezeni u bolnice u Ostrolenki i Lomži.

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