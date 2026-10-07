STIŽU TAJFUNI NOLO I KOGUMA: Japanski meteorolozi upozoravaju na vetrove od 125 km/h i ozbiljne potope
PREMA najnovijim podacima Japanske meteorološke agencije, Japanu trenutno prete dva aktivna tajfuna, dok je treći sistem u međuvremenu oslabio i prešao u vantropski ciklon.
Kako se navodi na sajtu Japanske meteorološke agencije, najopasniji sistem u ovom talasu je tajfun NOLO, koji ima status ozbiljne i snažne oluje.
U samom centru sistema je izmeren pritisak od 975 hektopaskala, a vetrovi duvaju brzinom od čak 125 kilometara na sat, što bi moglo da ozbiljno ugrozi obalu Japana.
Odmah iza njega razvija se tajfun Koguma koji je za nijansu slabiji sa vetrovima koji idu do 110 kilometara na sat.
Dosadašnji tajfun Čoi-Van je izgubio snagu prave tropske oluje i prešao je u status običnog ciklona.
Meteorolozi su pozvali na oprez jer ovaj oslabljen sistem i dalje može da donese veće poplave i obline kišne padavine u određenim delovima zemlje.
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