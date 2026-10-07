MAĐARSKA ODUSTALA OD VETA ZA UKRAJINU: Da li će Zelenski ispuniti svoj deo dogovora

MAĐARSKA je povukla veto na dva klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. Ovo omogućava EU da nastavi proces, a Budimpešta je saopštila da je spremna da trajno ukine blokadu ako ukrajinski parlament sledeće nedelje usvoji zakon o pravima manjina, javlja Evronjuz.

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Odluka uklanja ključnu prepreku pred samit Evropskog saveta sledeće nedelje. Takođe bi trebalo da otvori put napretku u pregovorima sa Moldavijom, jer su procesi pristupanja dve zemlje povezani.

Budimpešta je do sada blokirala dalji napredak, uslovljavajući ga usvajanjem zakona kojima se jačaju obrazovna i kulturna prava mađarske manjine u Zakarpatju.

Nakon dogovora na ekspertskom nivou, očekuje se da će ukrajinski parlament, Vrhovna rada, usvojiti zakon u ponedeljak.

Ukoliko se to desi, Mađarska bi već sledećeg dana mogla da odobri otvaranje drugog i trećeg pregovaračkog klastera na Savetu za opšte poslove u Luksemburgu.

🔴 EU ambassadors green-light Ukraine, Moldova to open two major accession clusters EU ambassadors approved on Oct. 7 the opening of two enlargement clusters — internal market and competitiveness — for Ukraine and Moldova, moving their EU membership bids forward. The decision clears the way for a formal Oct. 13 conference in Luxembourg to open negotiations, contingent on Ukraine's parliament passing a minorities law by Oct. 12. Hungary had blocked earlier progress until Ukraine committed to minority-rights reforms. Budapest and Kyiv reached a political deal in early summer, enabling the opening of two clusters in June and July. — NewsTongue (@NewsTongueX) October 7, 2026

Očekuje se da će na istom sastanku biti odobrena i isplata 4,2 milijarde evra Mađarskoj iz kohezionih fondova.

Sredstva su zamrznuta zbog zabrinutosti zbog korupcije. Mađarska je već dozvolila nastavak tehničkih priprema za zvanična pisma Saveta Ukrajini, što je neophodan formalni korak.

Budimpešta je ranije blokirala ove pripremne korake, tako da ovaj potez pokazuje da je spremna za saradnju čim Kijev ispuni uslov o pravima manjina.

U tom slučaju, klasteri bi mogli biti zvanično otvoreni na međuvladinoj konferenciji sledećeg utorka.

Međutim, ceo proces bi i dalje mogao biti komplikovan. Ukrajinski parlament još uvek nije usvojio zakon, a obezbeđivanje stabilne većine u Radu ponekad predstavlja izazov.

Prvi bilateralni sastanak između mađarskog premijera Petera Mađara i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog takođe bi mogao da pomogne u rešavanju spora.

Mađar je uslovio njihov prethodno planirani sastanak napretkom u oblasti prava manjina. Dva sporna klastera odnose se na unutrašnje tržište i konkurentnost.

🔴 Hungary blocks Ukraine EU talks again, ties minority rights to accession progress Hungary blocked Ukraine's EU accession negotiations on September 8—the fourth block since June 15—tying approval of new negotiating clusters to Kyiv's implementation of minority-rights protections for ethnic Hungarians in Zakarpattia oblast. Ukrainian Foreign Minister Andrii Sibyha said the previous Hungarian government's policies of "obstructionism and isolationism continue to thrive." — NewsTongue (@NewsTongueX) October 6, 2026

Kijev je već otvorio klastere ranije ove godine koji pokrivaju osnovne vrednosti, kao što su vladavina prava i pravda, i spoljni odnosi.

Ako se ova dva otvore sledeće nedelje, Ukrajini će ostati još dva klastera za pokretanje potpunog procesa pristupanja: Zelena agenda i resursi EU. Brisel planira da otvori sve preostale do kraja godine.

Odnosi između Mađarske i Ukrajine bili su izuzetno zategnuti pod Mađarovim prethodnikom, Viktorom Orbanom.

Njegova vlada se redovno sukobljavala sa Kijevom i ometala put Ukrajine ka članstvu u EU. Orban je takođe vodio žestoku antiukrajinsku kampanju, prikazujući Kijev kao pretnju evropskoj bezbednosti.

Nakon što je pobedio na izborima u aprilu, Mađar je stupio na dužnost u maju i najavio pragmatičniji pristup.

Već u junu je odobrio otvaranje dva pregovaračka poglavlja, nakon što je Ukrajina prihvatila akcioni plan od 11 tačaka o pravima manjina. Ipak, situacija etničkih Mađara u Zakarpatju ostaje politički osetljivo pitanje.

Zbog dugogodišnje Orbanove politike, deo konzervativnih birača u Mađarskoj ostaje sumnjičav prema Kijevu.

Istovremeno, zaštita prava Mađara u susednim zemljama je pitanje koje uživa snažnu podršku u istom biračkom telu, što premijeru Mađaru daje politički prostor da postigne dogovor.

Odnosi su se privremeno pogoršali u septembru, kada se Mađar sukobio sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom na društvenoj mreži X. Spor je izbio oko učešća Mađarske na Karpatskom samitu koji je organizovao Zelenski.

Mađar je kritikovao Ukrajinu zbog uključivanja Mađarske kao učesnika bez prethodne saglasnosti, a Sibiha ga je optužio da nastavlja Orbanovu politiku.

Spor su kasnije na Generalnoj skupštini UN razmatrali Sibiha i mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban.

Ukrainian foreign minister Andriy Sybiha gets a taste of the Péter Magyar comment treatment at the international stage. https://t.co/7WEw7D3p6m — Csaba Tóth 🇸🇴 (@tothcsabatibor) September 22, 2026

Prošle nedelje, ministri su takođe vodili intenzivne razgovore o slučaju u kojem je ukrajinski veb-sajt stavio na crnu listu dvojicu mađarskih državljana: fudbalera Miloša Kerkeza i poslanika opozicije Balaža Hidvegija.

Incident se dogodio nakon utakmice između mađarske i ukrajinske reprezentacije u Budimpešti, tokom koje su domaći navijači zviždali ukrajinskoj himni, a igrači su se sukobili na terenu.

Mađarska ministarka Anita Orban osudila je „stigmatizaciju, bilo kakve crne liste i pretnje mađarskim državljanima“.

Ona je takođe potvrdila da je Budimpešta u kontaktu sa ukrajinskim vlastima kako bi se rešila situacija.

(Index hr)