IZ HRVATSKE ŽESTOKO UDARA NA RUSIJU: Teške reči Ursule fon der Lajen

PREDSEDNICA Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen osudila je danas poslednji talas ruskih napada na Ukrajinu, optužujući Moskvu da "sprovodi namernu strategiju terora".

Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Najavljujući odluku EK da Ukrajini isplati 1,24 milijarde evra za nabavku dronova i raketa, Fon der Lajen je na platformi X optužila Rusiju i da pokušava da onemogući svakodnevni život Ukrajinaca koji žele da žive u miru.

- Da bi zaštitila ljude i infrastrukturu, Evropa pojačava svoju podršku. I drugi moraju da povećaju svoju podršku - navela je Fon der Lajen.

Russia is pursuing a deliberate strategy of terror. Trying to make daily life impossible for Ukrainians who want to live in peace. To protect people and infrastructure, Europe is stepping up. Others must step up their support too. https://t.co/BgxpVexT7j https://t.co/tJU08tEN3N — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2026



Ona danas učestvuje u Splitu na ovogodišnjem samitu MED9, neformalne grupe devet država članica EU sa Mediterana.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je objavio na platformi X da je tokom noći Rusija napala infrastrukturu u Kijevu i još 12 oblasti, a da je jedna od glavnih meta bila energetska infrastruktura.

Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children. There may still be people under the rubble. First responders are working nonstop at the site – doing everything possible to find every person. Russian missile strikes also damaged five apartment buildings in Dnipro and four high-rise buildings in Kremenchuk. Tragically, two people were killed and eight injured. A high-rise building in Zaporizhzhia was damaged by a drone. In Kyiv, the Russians killed two people. Two more people were killed in Oleksandriya… My condolences to all the families and loved ones of those killed. Overall, infrastructure in Kyiv and 12 regions came under attack last night. One of the key targets was our energy infrastructure. The Russians wanted to strike painfully and demonstratively. This was one of the most vile strikes: 70 missiles in total, many of them ballistic, as well as “shaheds.” Unfortunately, only some of them were shot down. Russian ballistic missiles remain the greatest challenge. And air defense packages for us right now are a vital necessity. That is why every day we are looking for missiles for Patriot systems that can and must actually protect people’s lives here, in Ukrainian skies. Thank you to everyone who is helping us. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

Prema njegovim rečima, Rusija je ispalila ukupno 70 raketa, od kojih su mnoge bile balističke, uz upotrebu dronova "šahid".

Zelenski je istakao da ruske balističke rakete i dalje predstavljaju najveći izazov i pozvao na pomoć u nabavci raketa za sisteme "patriot".

(Tanjug)

