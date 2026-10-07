IZ HRVATSKE ŽESTOKO UDARA NA RUSIJU: Teške reči Ursule fon der Lajen
PREDSEDNICA Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen osudila je danas poslednji talas ruskih napada na Ukrajinu, optužujući Moskvu da "sprovodi namernu strategiju terora".
Najavljujući odluku EK da Ukrajini isplati 1,24 milijarde evra za nabavku dronova i raketa, Fon der Lajen je na platformi X optužila Rusiju i da pokušava da onemogući svakodnevni život Ukrajinaca koji žele da žive u miru.
- Da bi zaštitila ljude i infrastrukturu, Evropa pojačava svoju podršku. I drugi moraju da povećaju svoju podršku - navela je Fon der Lajen.
Ona danas učestvuje u Splitu na ovogodišnjem samitu MED9, neformalne grupe devet država članica EU sa Mediterana.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je objavio na platformi X da je tokom noći Rusija napala infrastrukturu u Kijevu i još 12 oblasti, a da je jedna od glavnih meta bila energetska infrastruktura.
Prema njegovim rečima, Rusija je ispalila ukupno 70 raketa, od kojih su mnoge bile balističke, uz upotrebu dronova "šahid".
Zelenski je istakao da ruske balističke rakete i dalje predstavljaju najveći izazov i pozvao na pomoć u nabavci raketa za sisteme "patriot".
(Tanjug)
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