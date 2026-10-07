MARIN LE PEN OSUDILA DIVLJANJE STUDENATA U FRANCUSKOJ: Vandali će da plate ono što su uništili

KANDIDATKINjA krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN) na predsedničkim izborima u Francuskoj Marin le Pen osudila je danas uništavanje imovine u srednjim školama u Francuskoj tokom protesta srednjoškolaca i pozvala na uvođenje principa po kojem bi počinioci štete snosili troškove.

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- Hitno je potrebno da se sve dovede u red, obezbedi osoblje i uvede princip da "vandal plaća" - rekla je Marin le Pen na Poljoprivrednom sajmu u Kurnon d’Overnju, u centralnoj Francuskoj, prenosi televizija BFM.

Ona je poručila da Francuka više nema novca da uzalud plaća one kojima je zabavno da uništavaju zajedničku imovinu.

Govoreći o odluci francuske vlade da obustavi upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca, Le Pen rekla je da smatra da policija "radi svoj posao" i to "u teškim uslovima".

Ona je optužila predsednika Francuske Emanuela Makrona da je uvek na strani onih koji napadaju policiju i dodala da je tokom njegova dva predsednička mandata vrlo često dovodio u pitanje rad policije i iskazivao netrpeljivost prema pripadnicima bezbednosnih snaga.

Makron je zatražio je od ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza i ministra prosvete Eduara Žefrea da policija tokom intervencija na protestima srednjoškolaca pokaže više "empatije" i "pedagogije", odnosno da građanima jasnije objasni postupanje policije tokom intervencija.

On je, kako je rekao Nunjez, na sinoćnom sastanku sa ministrima istakao potrebu da se održava javni red i da se interveniše u slučajevima ozbiljnog nasilja, ali uz primenu sile koja je srazmerna situaciji.

Nunjez je, istovremeno, saopštio da je zatražio da se šok bombe više ne koriste tokom protesta srednjoškolaca, nakon što je u dosadašnjim demonstracijama bilo više povređenih.

Protesti francuskih srednjoškolaca počeli su krajem septembra u Kreteju, u predgrađu Pariza, a potom su se proširili širom zemlje, uz zahteve za poboljšanje uslova u školama, veće ulaganje u obrazovanje i rešavanje problema nedostatka nastavnika.

Prema podacima francuske vlade, od početka protesta povređeno je 215 učenika, 85 zaposlenih u prosveti i 715 pripadnika snaga bezbednosti.

Najteže povređeni su 15-godišnji učenik kome je 5. oktobra u Lensu granata sa suzavcem otkinula šaku, kao i 14-godišnjak koji je 28. septembra u Sen-Uan-lomonu pogođen takvom granatom u lice i zadobio teške povrede vilice i zuba.

(Tanjug)

