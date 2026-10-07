"JESEN I ZIMA ĆE BITI TEŠKE" Fico: Evropa ima velike probleme sa naftom i gorivom
SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da Evropska unija ima velike probleme sa naftom i gorivom, i da očekuje da će naknade za emisiju štetnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte dovesti do poskupljenja goriva, stanovanja i energije, zbog čega će jesen i zima biti teške.
Fico je, na video konferenciji grupe Prijatelji konkurentnosti, kojoj je prisustvovalo 19 evropskih lidera, rekao da Slovačka, zajedno sa zemljama Višegradske grupe, insistira da se sistem ETS2 koji predviđa da se emisija štetnih gasova na prostoru EU do 2030. godine smanji za 42 odsto, u odnosu na 2025. godinu, uvede tek posle 2030. godine, prenosi Ta3.
On je naglasio da su visoke cene energije, dozvola za emisiju i goriva za Slovačku, kao industrijsku zemlju sa otvorenom ekonomijom, ključna pitanja u pogledu ekonomskog rasta i očuvanja radnih mesta.
- Konkurentnost evropske industrije je neraskidivo povezana sa cenama energije - rekao je Fico.
Fico je podržao pojednostavljivanje evropskih pravila i smanjenje administrativnih i regulatornih opterećenja, navodeći da bi evropska preduzeća trebalo da se suoče sa manje birokratije kako bi mogla bolje da se takmiče sa kompanijama iz drugih velikih ekonomija.
- Ako Evropska unija želi da opstane u globalnoj konkurenciji, mora da stvori uslove u kojima će evropska industrija moći da proizvodi po konkurentnim cenama. Za Slovačku je pitanje cena energije i industrijske zaštite stoga apsolutni prioritet - zaključio je Fico.
(Tanjug)
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