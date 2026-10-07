"PLOVNI PUT OTVOREN" Rubio: Iran izgubio potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da je Iran izgubio potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom i da je sada taj plovni put otvoren, tvrdeći da su količine nafte koje sada kroz njega prolaze potpuno jednake količinama pre blokade.
Rubio je rekao na konferenciji za novinare tokom posete Grčkoj da Iran nije iskoristio veći broj prilika da postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o svom nuklearnom programu, prenela je Al Džazira.
Rubiove izjave dolaze u trenutku kada komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu i dalje napada Iranska revolucionarna garda.
Savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde Mohamedreza Nagdi izjavio je danas da će plovne rute u Ormuskom moreuzu koje Iran smatra nelegalnim uskoro biti zatvorene, javljaju iranski mediji.
Nagdi je rekao da su te rute napravljene probijanjem i oštećivanjem pojedinih stenovitih prolaza u tom strateškom plovnom putu i da su ih koristili čamci za krijumčarenje nafte, prenosi agencija Fars.
Izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka preko Ormuskog moreuza i dalje je neizvestan zbog zastoja u pregovorima između SAD i Irana.
(Tanjug)
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