Svet

"PLOVNI PUT OTVOREN" Rubio: Iran izgubio potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

В. Н.

07. 10. 2026. u 15:49

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AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da je Iran izgubio potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom i da je sada taj plovni put otvoren, tvrdeći da su količine nafte koje sada kroz njega prolaze potpuno jednake količinama pre blokade.

ПЛОВНИ ПУТ ОТВОРЕН Рубио: Иран изгубио потпуну контролу над Ормуским мореузом

Foto: Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Rubio je rekao na konferenciji za novinare tokom posete Grčkoj da Iran nije iskoristio veći broj prilika da postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o svom nuklearnom programu, prenela je Al Džazira.

Rubiove izjave dolaze u trenutku kada komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu i dalje napada Iranska revolucionarna garda.

Savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde Mohamedreza Nagdi izjavio je danas da će plovne rute u Ormuskom moreuzu koje Iran smatra nelegalnim uskoro biti zatvorene, javljaju iranski mediji. 

Nagdi je rekao da su te rute napravljene probijanjem i oštećivanjem pojedinih stenovitih prolaza u tom strateškom plovnom putu i da su ih koristili čamci za krijumčarenje nafte, prenosi agencija Fars.

Izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka preko Ormuskog moreuza i dalje je neizvestan zbog zastoja u pregovorima između SAD i Irana.

(Tanjug)

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