Svet

PRVA SLIKA UČENIKA MONSTRUMA IZ POLJSKE: Nožem izbo šestoro đaka i nastavnika, dvoje teško povređenih

Jelena Ždralić

07. 10. 2026. u 18:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SEDAM osoba je povređeno u napadu nožem u jednoj školi u Poljskoj, saopštila je policija u sredu, dodajući da je napadač priveden.

ПРВА СЛИКА УЧЕНИКА МОНСТРУМА ИЗ ПОЉСКЕ: Ножем избо шесторо ђака и наставника, двоје тешко повређених

Foto: PolicjaMazowsze/Printscreen

Gradonačelnik Ostrolenke, grada u kom se incident dogodio, potvrdio je da se napad desio i da je nekoliko ljudi povređeno.

- Najvažnija informacija je da je situacija stavljena pod kontrolu - izjavio je gradonačelnik Pavel Njevijadomski u saopštenju.

Foto: PolicjaMazowsze/Printscreen

Privatna radio-stanica RMF FM prenela je da je napadač devetnaestogodišnji učenik te škole i da među povređenima ima dvoje teže povređenih.

Prema navodima RMF-a, većina žrtava su učenici, iako je povređen i jedan nastavnik.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POČINJE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!

POČINjE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!