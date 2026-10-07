PRVA SLIKA UČENIKA MONSTRUMA IZ POLJSKE: Nožem izbo šestoro đaka i nastavnika, dvoje teško povređenih

SEDAM osoba je povređeno u napadu nožem u jednoj školi u Poljskoj, saopštila je policija u sredu, dodajući da je napadač priveden.

Foto: PolicjaMazowsze/Printscreen

Gradonačelnik Ostrolenke, grada u kom se incident dogodio, potvrdio je da se napad desio i da je nekoliko ljudi povređeno.

- Najvažnija informacija je da je situacija stavljena pod kontrolu - izjavio je gradonačelnik Pavel Njevijadomski u saopštenju.

Foto: PolicjaMazowsze/Printscreen

Privatna radio-stanica RMF FM prenela je da je napadač devetnaestogodišnji učenik te škole i da među povređenima ima dvoje teže povređenih.

Prema navodima RMF-a, većina žrtava su učenici, iako je povređen i jedan nastavnik.

(Kurir)