VENS POSTAVIO USLOV IRANU: "Nećemo menjati reči za dela" – Vašington traži konkretne ustupke

AMERIČKI potpredsednik Džej Di Vens izrazio je zabrinutost zbog toga što Iran poseduje visoko obogaćeno gorivo i dodao da će SAD zahtevati konkretne ustupke od Irana u nuklearnoj sferi.

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Iranske vlasti bi trebalo značajno da smanje svoje kapacitete za obogaćivanje uranijuma kako bi se okončao rat sa Sjedinjenim Državama, izjavio je potpredsednik SAD u intervjuu za Rojters.

- Ako ne želite nuklearno oružje, zašto vam je onda potrebno gorivo obogaćeno na 60 odsto? A ako želite da pokažete posvećenost tome da ne pravite nuklearno oružje, nemojte proizvoditi visoko obogaćeno gorivo. To je osnovno, ključno pitanje. Mislim da bi, ako žele da pokažu posvećenost tome da ne prave nuklearno oružje, učinili nešto značajno po pitanju svojih kapaciteta za obogaćivanje - rekao je Vens.

- Ako ne želite nuklearno oružje, zašto vam je onda potrebno gorivo obogaćeno na 60 odsto? A ako želite da pokažete posvećenost tome da ne pravite nuklearno oružje, nemojte proizvoditi visoko obogaćeno gorivo. To je osnovno, ključno pitanje. Mislim da bi, ako žele da pokažu posvećenost tome da ne prave nuklearno oružje, učinili nešto značajno po pitanju svojih kapaciteta za obogaćivanje - rekao je Vens.

On je rekao da su Sjedinjene Države i dalje otvorene za postizanje sporazuma, ali da će zahtevati konkretne ustupke od Irana u nuklearnoj sferi. "Nećemo menjati reči za dela", rekao je potpredsednik.

Prema njegovom mišljenju, situaciju komplikuje činjenica da Vašington nije siguran ko donosi odluke u Teheranu.

Vens je naveo da Sjedinjene Države vode razgovore sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom i ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem. Međutim, kako je tvrdio, nejasno je koliki uticaj oni imaju unutar iranske strukture vlasti.

- Jedna od stvari koju smo primetili jeste da nije sasvim jasno kako ta zemlja donosi odluke - rekao je Vens.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su rat protiv Irana 28. februara. U junu su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumevanju koji predviđa hitan prekid vatre na svim frontovima, uključujući i Liban. Međutim, Sjedinjene Države su obnovile napade velikih razmera na Iran u noći između 7. i 8. jula, nakon što su ga optužile za kršenje postojećih sporazuma u ​​vezi sa Ormuskim moreuzom, ključnom svetskom tačkom kroz koju prolazi oko 25 odsto nafte i oko 20 odsto isporuka tečnog prirodnog gasa (LNG).

Administracija Donalda Trampa nedavno je nagovestila kraj svake upotrebe sile velikih razmera protiv Irana i prelazak na vršenje ekonomskog pritiska na Islamsku Republiku putem sankcija.

Kada je reč o unutrašnjoj politici, Vens – koji se smatra vodećim republikanskim kandidatom da nasledi Trampa u Beloj kući – je rekao da još uvek nije odlučio da li će se kandidovati 2028.

- Po prirodi sam neko ko odlaže obaveze. Zaista nisam mnogo razmišljao o tome - rekao je.

(RT Balkan)