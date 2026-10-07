RUSKI AMBASADOR U BERLINU: Nemci, ako ne znate šta je bilo...
RUSKI ambasador u Berlinu Sergej Nečajev savetovao je evropskim državnicima da obnove znanje o istorijskim događajima kako bi izbegli ponavljanje grešaka iz prošlosti u odnosima sa Rusijom.
„Želja za sukobom sa Rusijom se, naprotiv, za Nemce uvek pretvarala u katastrofu. Ne bi bilo loše da se pojedini nemački, pa i evropski političari podsete osnovnih istorijskih pouka. Obični Nemci ih se, iz nekog razloga, mnogo bolje sećaju”, izjavio je diplomata za RIA Novosti.
Govoreći o izgledima za obnovu bilateralnih odnosa, ambasador je ukazao na cikličnu prirodu istorijskih procesa. Objasnio je da je bliska i obostrano korisna saradnja Moskve i Berlina uvek predstavljala pouzdan temelj za prosperitet nemačke države.
„Da i ne govorimo o procesu posleratnog pomirenja između naših zemalja i naroda”, dodao je on.
Podsećanja radi, odnosi između Berlina i Moskve pogoršali su se nakon incidenta sa dronom u blizini aerodroma u Lajpcigu, za koji je Nemačka bez dokaza okrivila Rusiju. Taj diplomata je postupke Nemačke kao odgovor na taj incident nazvao provokacijom.
Peskov je optužio Nemačku da stvara sliku neprijatelja radi militarizacije i ukazao na kurs Berlina ka daljoj eskalaciji odnosa sa Rusijom.
Ambasador u Nemačkoj Nečajev izjavio je u septembru da Rusija ne želi sukob sa Evropom.
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