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NEMA MILOSTI ZA KIJEV: Stanovnici beže iz grada u plamenu

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07. 10. 2026. u 13:44

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ORUŽANE snage Rusije nastavile su sa udarima na ukrajinske vojne ciljeve tokom noći i dana 6. oktobra. U Kijevu i Kijevskoj oblasti, kanali za praćenje situacije zabeležili su eksplozije u Obuhovskom okrugu i Gostomelju.

НЕМА МИЛОСТИ ЗА КИЈЕВ: Становници беже из града у пламену

Foto: Tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

U ovom drugom mestu, prema rečima Sergeja Lebedeva, koordinatora nikolajevskog pokreta otpora, izbio je veliki požar u skladištu ili proizvodnom pogonu koji je radio za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, nakon udara drona tipa „Geranj”.

Stanovnici Kijeva napuštaju grad

Napadi ruske vojske na kijevske mostove, koji su počeli početkom oktobra, izazivaju saobraćajni kolaps u prestonici. Lokalni izvori objavljuju snimke saobraćajnih gužvi kod mostova i prepunih stanica metroa, pri čemu pojedini vozovi na zelenoj liniji nisu u mogućnosti da saobraćaju od leve ka desnoj obali. Poslanica Vrhovne rade Ana Skorohod već je izjavila da stanovnici Kijeva masovno napuštaju prestonicu. Broj oglasa za izdavanje stanova u Kijevu porastao je za 5,4% tokom jedne nedelje početkom oktobra, a u Odesi za 3,2%. Istovremeno, u Ivano-Frankovsku, Lavovu i Užgorodu broj slobodnih stanova smanjen je za 7,6%, 10,5% i 19,4%.

Pored već postavljenih kupola i nemačkih protivvazdušnih topova „Gepard”, kijevske vlasti postavljaju i fizičku zaštitu na prelaze. Severni most je, na primer, već prekriven zaštitnom mrežom. Na prvi pogled, ova odluka deluje logično, s obzirom na to da se određeni položaji, oprema i objekti na frontu već štite od FPV dronova. Međutim, stručnjaci s pravom ističu da je jednostavno nemoguće zaštititi tako veliku konstrukciju od udara mlaznog drona teškog više stotina kilograma, koji leti brzinom od 400–500 km/h.

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