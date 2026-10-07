NEMA MILOSTI ZA KIJEV: Stanovnici beže iz grada u plamenu

ORUŽANE snage Rusije nastavile su sa udarima na ukrajinske vojne ciljeve tokom noći i dana 6. oktobra. U Kijevu i Kijevskoj oblasti, kanali za praćenje situacije zabeležili su eksplozije u Obuhovskom okrugu i Gostomelju.

Foto: Tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

U ovom drugom mestu, prema rečima Sergeja Lebedeva, koordinatora nikolajevskog pokreta otpora, izbio je veliki požar u skladištu ili proizvodnom pogonu koji je radio za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, nakon udara drona tipa „Geranj”.

‼️BREAKING || RUSSIA UNLEASHES 70-PLUS MISSILE BARRAGE ON UKRAINE -- KYIV HIT BY REPEATED BALLISTIC SALVOS AS AIR DEFENCE STRUGGLES Kyiv -- Russian missiles were continuing to pour into Ukraine early Wednesday in one of the heaviest combined attacks of recent weeks, with Kyiv subjected to repeated concentrated ballistic salvos and explosions reported across the Ukrainian capital. More than 70 missiles of various types were reported involved in the attack, according to preliminary monitoring estimates, with ballistic, hypersonic and cruise missiles approaching from several directions. At one stage, monitoring data indicated at least 15 ballistic missiles arriving towards Kyiv within roughly 15 minutes. Ukrainian reporting from inside the city described missiles and explosions coming virtually one after another. A Kyiv Independent journalist counted more than a dozen explosions during the opening barrage. The intensity and concentration of the attack appeared designed to saturate Kyiv's air-defence network. At least two people have been killed in Kyiv. Hits, fires and falling debris were reported across Darnytskyi, Obolon, Podil and Shevchenkivskyi. Warehouses and industrial structures were among the locations reported hit. Videos from Kyiv shows a large sustained orange fire burning behind the city skyline, with thick smoke rising above the impact area. Another clip captures the sky suddenly glowing orange as a brilliant, steep luminous trail cuts through the frame above rooftops The footage conveys the extraordinary intensity of the Russian attack on the city. Another video shows a very different, human-suffering side of the same night: a Kyiv metro station effectively converted into an overnight shelter. Tents line the platform alongside sleeping bags, blankets and mattresses, with ordinary people lying down beside the tracks during the prolonged missile alert. This video gives the story a useful contrast -- the violence above ground and an almost entire underground town waiting out the deadly awe overhead. Dnipro was also struck. Regional authorities confirmed that a Russian attack damaged an industrial enterprise, while further cruise missiles were subsequently reported approaching the city. In Zaporizhzhia, Russian forces struck a transport infrastructure facility. Regional authorities warned that sections of the road network could be temporarily closed as a result of the damage. The attack map looks less like a conventional missile raid than a saturation diagram. Tracks converge on central Ukraine from the north-east, east and south, with Kyiv and Dnipro sitting beneath overlapping approach corridors. The mixture shown by AMK Mapping -- ballistic missiles, Kh-101s, Kalibrs, Zircons and several other missile families -- creates the visual impression of successive layers arriving in constant waves. The most striking feature is Kyiv: the routes appear to funnel towards the Ukrainian capital from several widely separated launch axes, forcing what is left of Ukraine's depleted air defence to deal simultaneously with weapons travelling at very different speeds, altitudes and trajectories. That is precisely the geometry that makes a concentrated mixed-missile attack difficult to defend against. The map is a picture of utter saturation and awe-inspiring scale, with more than 70 missiles arriving in repeated groups and converging on a small number of target areas, while Kyiv receives particularly dense attention. — Bloomberg Whistleblower (@bloombergbell) October 7, 2026

Stanovnici Kijeva napuštaju grad

Napadi ruske vojske na kijevske mostove, koji su počeli početkom oktobra, izazivaju saobraćajni kolaps u prestonici. Lokalni izvori objavljuju snimke saobraćajnih gužvi kod mostova i prepunih stanica metroa, pri čemu pojedini vozovi na zelenoj liniji nisu u mogućnosti da saobraćaju od leve ka desnoj obali. Poslanica Vrhovne rade Ana Skorohod već je izjavila da stanovnici Kijeva masovno napuštaju prestonicu. Broj oglasa za izdavanje stanova u Kijevu porastao je za 5,4% tokom jedne nedelje početkom oktobra, a u Odesi za 3,2%. Istovremeno, u Ivano-Frankovsku, Lavovu i Užgorodu broj slobodnih stanova smanjen je za 7,6%, 10,5% i 19,4%.

Pored već postavljenih kupola i nemačkih protivvazdušnih topova „Gepard”, kijevske vlasti postavljaju i fizičku zaštitu na prelaze. Severni most je, na primer, već prekriven zaštitnom mrežom. Na prvi pogled, ova odluka deluje logično, s obzirom na to da se određeni položaji, oprema i objekti na frontu već štite od FPV dronova. Međutim, stručnjaci s pravom ističu da je jednostavno nemoguće zaštititi tako veliku konstrukciju od udara mlaznog drona teškog više stotina kilograma, koji leti brzinom od 400–500 km/h.

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