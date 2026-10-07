"OBAVESTILI SMO SZO" Oglasio se Peskov o opasnoj zaraznoj bolesti koja je izbila u Rusiji
PORTPAROL ruskog predsednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) obaveštena o epidemiološkoj situaciji u Irkutskoj oblasti, gde je prošle nedelje laboratorijska radnica preminula od, kako su preneli mediji, plućne kuge.
Peskov je, odgovarajući na pitanja novinara o situaciji u toj oblasti, ponovio da se treba oslanjati na saopštenja i informacije ruske Federalne službe za zaštitu prava potrošača i dobrobit ljudi (Rospotrebnadzor), koji je, dodao je, u utorak na svojoj internet stranici objavio dodatne i detaljnije informacije o situaciji, prenose RIA Novosti.
- Svetska zdravstvena organizacija je potom obaveštena u skladu sa postojećom praksom - rekao je Peskov.
Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev ranije je saopštio da je u Angarskom području otkrivena opasna zarazna bolest, zbog čega je uveden niz protivepidemijskih mera i pojačano praćenje situacije.
Regionalna vlada održala je vanrednu sednicu sanitarne i protivepidemijske komisije, kojoj je prisustvovala i direktorka Rospotrebnadzora Ana Popova.
Rospotrebnadzor je, međutim, saopštio da kod zaposlene u Irkutskom institutu za istraživanje kuge, za koju je ranije navedeno da je zaražena, nisu pronađeni mikroorganizmi povezani sa njenim profesionalnim aktivnostima.
Testiranje osoba koje su bile u kontaktu sa njom, takođe, nije pokazalo promene u zdravstvenom stanju povezane sa zaraznom bolešću.
Ta služba je naglasila da je sanitarno-epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti stabilna.
Laboratorijska radnica u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, na jugoistoku Sibira, preminula je 2. oktobra pod još nerazjašnjenim okolnostima, a kao uzrok smrti navedena je "upala pluća nepoznate etiologije".
Darija Šipilova (28), koja je radila u istraživačkom institutu, polomila je 25. septembra epruvetu sa patogenom plućne kuge, preneli su ranije lokalni mediji.
Šipilova je potom primljena u bolnicu 29. septembra sa simptomima teške upale pluća i preminula je u noći između 1. i 2. oktobra.
Ruske vlasti saopštile su da nisu pronašle dokaze da je njena bolest bila izazvana nekim od patogena sa kojima je radila i istakle da je situacija pod kontrolom.
Bolnica u kojoj je radnica lečena stavljena je u karantin, dok je oko 200 osoba koje su bile u kontaktu sa njom podvrgnuto strogom medicinskom nadzoru.
(Tanjug)
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