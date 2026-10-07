PESKOV OTKRIO ŠTA MOSKVA MISLI O MILITARIZACIJI EVROPE: To neće dovesti ni do čega dobrog
RUSIJA prati situaciju oko planova militarizacije Evrope i uvek je na oprezu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Evropa je opsednuta planovima da militarizuje Evropsku uniju, odnosno ekonomski blok, i transformiše je u vojno-politički blok - kazao je Peskov za Sputnjik, komentarišući izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona da je Pariz testiranjem balističke rakete poslao "glasnu i jasnu poruku".
Prema njegovim rečima, ideja o militarizaciji Evrope, koja je izgrađena na konfrontaciji sa Rusijom, neće dovesti ni do čega dobrog.
-To jest, sada će postojati tri dimenzije, kako ih mi shvatamo: ekonomska i vojno-politička. To je loše, jer oni grade svoj odbrambeni i bezbednosni identitet na osnovu konfrontacije sa Rusijom. To je ćorsokak, kao što istorija pokazuje, i ne vodi ni do čega dobrog - naglasio je portparol Kremlja.
Moskva otvorena za dijalog
Rusija preduzima sve neophodne mere kako bi osigurala svoju bezbednost na strateškom nivou, napomenuo je Peskov.
- Kao što je predsednik Rusije Vladimir Putin više puta rekao, otvoreni smo za dijalog. Verujemo da bi sve probleme trebalo rešavati dijalogom, a ne demonstrativnim lansiranjem raketa - poručio je Peskov.
Podsetimo, francuski lider je 6. oktobra objavio video-snimak probnog lansiranja strateške balističke rakete M51.3 i izjavio da je Pariz testom poslao "glasnu i jasnu poruku".
- Danas smo jači i mislim da se poruka čula svuda – glasno i jasno. Morala je da se čuje - izjavio je Makron, obraćajući se vojnicima na brodu sa kojeg je posmatrao lansiranje.
Ranije je stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Dmitrij Poljanski naglasio da zapadni lideri aktivno oblikuju percepciju Evropljana o Rusiji kao neprijatelju, plašeći ih navodnom pretnjom koja dolazi iz te zemlje.
(Sputnjik)
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