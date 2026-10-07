BOLESNICI: Blokaderi u ormariće dece u vrtićima ubacuju propagadne letke (FOTO)

PROBUDILA se, svesna je i razgovara! Krista Pajk (50), koja je prošle nedelje preživela dve smrtonosne injekcije tokom neuspelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, vratila se potpuno u život, saopštili su njeni advokati, navodeći da se ona i dalje nalazi na intenzivnom bolničkom lečenju i da je čeka dug oporavak. Eksperti i njen pravni tim istiću da je njen očigledni oporavak bez presedana.