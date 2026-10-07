Politika

BOLESNICI: Blokaderi u ormariće dece u vrtićima ubacuju propagadne letke (FOTO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 16:08

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POKAZALI su odavno da nemaju razuma, ali sada su pokazali i koliki su monstrumi.

БОЛЕСНИЦИ: Блокадери у ормариће деце у вртићима убацују пропагадне летке (ФОТО)

Foto: Printskrin

Majka jednog trogodišnjeg deteta u vrtiću, pronašla je u ormariću gde stoje dečje stvari propagandne letke "Studenti pobeđuju".

Foto: Printskrin

Objava na Iksu

Bes koji je osetila, preneo je njen poznanik podelivši sliku tog smeća pronađenog na mestu gde ono nikako ne bi smelo biti. 

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