HITNA SEDNICA STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U REPUBLICI SRPSKOJ: Ogorčenje zbog blokaderskih transparenata u studentskim domovima

​UNIJA studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu održaće sutra, 8. oktobra 2026. godine u 12.00 časova, hitnu zajedničku sednicu u prostorijama Rektorata u Istočnom Sarajevu. Nakon zasedanja, za 14.00 časova najavljena je konferencija za medije.

Foto: Unija studenata Republike Srpske

​Povod za hitno okupljanje studentskih predstavnika su transparenti koji su osvanuli na studentskim domovima širom Republike Srpske, ali i izjave te parole iznošene tokom proteklog meseca na studentskim okupljanjima u Srbiji, a koje su izazvale veliko ogorčenje među studentima u Srpskoj.

​Na sednici će se detaljno razmotriti poruke usmerene prema Republici Srpskoj, njenom identitetu i odnosu prema srpskom narodu, kao i njihov uticaj na dalje poverenje i saradnju studentskih organizacija sa obe strane Drine.

​Iz ovih organizacija poručuju da situacija zahteva ozbiljan razgovor i jasan institucionalni odgovor, ističući da studentska saradnja mora počivati na uzajamnom poštovanju, solidarnosti i odgovornosti.

Predstavnici studenata naglašavaju da im je obaveza da čuju stavove onih koje zastupaju i zajednički definišu dalje korake.

​Predstavnici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na konferenciji za medije predstaviće usvojene zaključke, zvanične stavove i planirane aktivnosti za naredni period, te su pozvali medije da isprate ovaj događaj.

Foto: Unija studenata Republike Srpske