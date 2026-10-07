"ODMAH NAPUSTITE RUSIJU" Stejt department izdao hitno upozorenje svim građanima

AMERIČKI Stejt department je upozorio svoje građane da ne putuju u Rusiju, a one koji su već tamo, da odmah napuste zemlju dok je na snazi upozorenje najvišeg, 4. stepena zbog pojave kuge u Sibiru.

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Iako mediji van ruskog govornog područja barataju ograničenim brojem informacija budući da iz Rusije, na čijem je čelu Vladimir Putin, ne stiže mnogo detalja o opasnoj pošasti, zasad je poznato da je jedna osoba, Darija Šipilova (28), laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za proučavanje kuge i opasnih zaraznih bolesti u sibirskom gradu Irkutsku, preminula od plućne kuge.

Ubrzo su uvedene protivepidemijske mere, uključujući i stavljanje u karantin oko 200 osoba koje su bile u kontaktu sa preminulom laborantkinjom i zatvaranje više bolnica.

Sumnja se da je još jedna osoba preminula od ove zaraze, kako je ranije preneo "Dejli mejl" pozivajući se na ruske medije, međutim, ruski zvaničnici nisu potvrdili ovu informaciju.

Da situacija nije nimalo naivna dokaz je novo upozorenje Stejt departmenta upućeno američkim državljanima.

Kako je juče saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi, oni su upoznati sa izveštajima iz Irkutska o sumnji na pojavu plućne kuge i merama koje su usledile posle smrti mlade Darije i zato nastavljaju da pažljivo prate situaciju.

- Vlada SAD ima ograničene mogućnosti da pruži pomoć američkim državljanima u Rusiji, naročito van Moskve. Osoblje američke vlade može da se suoči sa dodatnim ograničenjima u pogledu privatnih i službenih putovanja u određene regione iz zdravstvenih i bezbednosnih razloga - navodi se na sajtu ambasade.

Oni naglašavaju da je na snazi upozorenje Stejt departmenta da Amerikanci odmah napuste Rusiju, a onima koji su planirali da tamo otputuju se strogo savetuje da to ne čine zbog rizika od neosnovanog pritvaranja i bezbednosnih pretnji.

Kako se navodi na sajtu američke ambasade, preporučeni koraci su sledeći:

- Američki državljani koji se nalaze u pogođenom području trebalo bi da prate uputstva lokalnih zdravstvenih organa, izbegavaju pogođene ustanove i hitno zatraže medicinsku pomoć ukoliko dobiju povišenu temperaturu ili simptome respiratornih infekcija.

Pored Amerike i oči EU uprte su u Rusiju.

Evropska komisija i države članice EU razgovaraće danas o sumnji na izbijanje plućne kuge u Sibiru, nakon što je u ruskom gradu Irkutsku preminula laboratorijska radnica, dok ruske vlasti navode da nema dokaza da je njena bolest izazvana nekim od patogena sa kojima je radila.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) saopštio je da sumnja na izbijanje kuge još nije potvrđena.

Takođe, situaciju prate i ruske komšije, Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan uveli su, odvojeno, preventivne mere na granicama kako bi sprečili moguće širenje zaraznih bolesti.

(Blic)