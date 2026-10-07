POBUNA PRIVILEGOVANIH! ZBOG OVOG TVITA GORE MREŽE, A BLOKADERI SU NA APARATIMA: Prosvetar proverio svaku izjavu Ane Brnabić o platama!

UPOREDIO je zarade iz 2012. i 2026. kroz hleb, gorivo, meso, brašno i šećer, a zatim izneo računicu o kupovnoj moći...

24sedam

- Iako i sam radim u prosveti, pa su mi poznati uslovi sa sve visinama plate, uzeo sam da proverim izjavu Ane Brnabić iz jučerašnje debate. Da ne bude da govorim samo na bazi ličnog iskustva. I gle čuda, stvarno tačno.

Prosečna plata nastavnika osnovnih i srednjih škola 2011. i 2012. godine kretala se između 39.264 i 41.007 dinara. 2026. prosečna plata nastavnika iznosi između 111.516 i 112.442 dinara, a sa dodacima za razrednog starešinu - 126.000 dinara.

Preračunato u cene, prosečan nastavnik danas ima 44% veću kupovnu moć.

Za ono za šta mu je 2011. trebala 41.000 dinara, danas mu zbog cenovnih razlika treba 78.000 dinara ili, prostije rečeno, danas je "dobar" za 33.000 dinara ili 44% više zarađuje nego ranije.

Ili još plastičnije da objasnim šta znači kupovna moć:

HLEB 2012. - 820 vekni 2026. - 1.716 vekni (povećanje 109,3%)

BENZIN 2012. - 314 litara 2026. - 539 litara (povećanje 71,7%)

SVINjETINA 2012. - 119 kg 2026. - 172 kg (povećanje 44,5%)

PILEĆE MESO 2012. - 117 kg 2026. - 362 kg (povećanje 111%)

BRAŠNO 2012. - 679 kg 2026. - 1.598 kg (povećanje 135%)

ŠEĆER 2012. - 386 kg 2026. - 1.096 kg (povećanje 184%)

Do kraja 2026. godine očekuje se da prosečan nastavnik ima za čak 56% uvećanu kupovnu moć u odnosu na onu sa platom 2012. godine.

Zaboravili su mnogi kako su živeli pre samo deceniju i po, prešli sa brašna tip 500 i suncokretovog ulja na heljdu i maslinovo, kupila se nova kola, ide se svake godine na more, o Voltu, Glovu, japanskim, vijetnamskim, malezijskim specijalitetima što se poručuju da i ne govorim.

Ako je vlast ovako "zapostavila obrazovanje", onda ne znam koga je privilegovala... - navodi se u objavi.

POBUNA PRIVILEGOVANIH Iako i sam radim u prosveti, pa su mi poznati uslovi sa sve visinama plate, uzeo sam da proverim izjavu @anabrnabic iz jučerašnje debate. Da ne bude da govorim samo na bazi ličnog iskustva. I gle čuda, stvarno tačno. Prosečna plata nastavnika osnovnih i srednjih škola 2011. i 2012. godine kretala se između 39.264 i 41.007 dinara. 2026. prosečna plata nastavnika iznosi između 111.516 i 112.442 dinara, a sa dodacima za razrednog starešinu - 126.000 dinara. Preračunato u cene, prosečan nastavnik danas ima 44% veću kupovnu moć. Za ono za šta mu je 2011. trebala 41.000 dinara, danas mu zbog cenovnih razlika treba 78.000 dinara ili, prostije rečeno, danas je "dobar" za 33.000 dinara ili 44% više zarađuje nego ranije. Ili još plastičnije da objasnim šta znači kupovna moć: HLEB 2012. - 820 vekni 2026. - 1.716 vekni (povećanje 109,3%) BENZIN 2012. - 314 litara 2026. - 539 litara (povećanje 71,7%) SVINjETINA 2012. - 119 kg 2026. - 172 kg (povećanje 44,5%) PILEĆE MESO 2012. - 117 kg 2026. - 362 kg (povećanje 111%) BRAŠNO 2012. - 679 kg 2026. - 1.598 kg (povećanje 135%) ŠEĆER 2012. - 386 kg 2026. - 1.096 kg (povećanje 184%) Do kraja 2026. godine očekuje se da prosečan nastavnik ima za čak 56% uvećanu kupovnu moć u odnosu na onu sa platom 2012. godine. Zaboravili su mnogi kako su živeli pre samo deceniju i po, prešli sa brašna tip 500 i suncokretovog ulja na heljdu i maslinovo, kupila se nova kola, ide se svake godine na more, o Voltu, Glovu, japanskim, vijetnamskim, malezijskim specijalitetima što se poručuju da i ne govorim. Ako je vlast ovako "zapostavila obrazovanje", onda ne znam koga je privilegovala... — Narodni neprijatelj 🇷🇸 (@PrijateljNaroda) October 7, 2026