PANIKA U MINHENU: Opasna zver se slobodno šeta u blizini aerodroma, upućen hitan apel građanima

U BLIZINI aerodroma u Minhenu primećeno je slobodno kretanje velike mačke, piše nemački portal Bild.

Credit: Ralf Brueck / imago stock&people / Profimedia

- Prema prvim stručnim procenama, moglo bi da se radi o pumi - izjavila je portparolka Okružne uprave Erding.

- U noći na sredu životinja je primećena - rekla je portparolka Okružne uprave na upit Bilda.

Prema prvim stručnim procenama, životinja bi mogla biti puma.

Velika mačka je navodno viđena u mestu Mos u opštini Oberding, samo nekoliko kilometara od aerodroma.

Odakle bi životinja mogla poticati, prema navodima Okružne uprave za sada je nepoznato.

Postoje saznanja o cirkusu u tom regionu, pa se savetuje najviši stepen opreza.

Deca bi trebalo da se igraju napolju samo pod nadzorom, a psi moraju biti na povocu, upozoravaju vlasti.

Ko god uoči životinju, nikako ne bi trebalo da joj se približava, već da obavesti policiju ili Okružnu upravu na broj 08122 9680.

Pume inače žive na američkom kontinentu, a njihovo stanište proteže se od Severne do Južne Amerike.

Ove velike mačke važe za plašljive i izbegavaju ljude, napadi se dešavaju veoma retko ali kada do njih dođe, opasni su po život.

(Kurir)