APOKALIPTIČNE SCENE: Rusi sravnjuju Kremenčuk sa zemljom, Zelenski broji mrtve (FOTO/VIDEO)
U KREMENČUKU u Ukrajini 34 ljudi je povređeno usled ruskog napada, objavio je šef Poltavske lokalne administracije (OVA), Vitalij Djakivnič.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije danas je saopštio da su u Kremenčuku oštećene četiri višespratnice, pri čemu su poginule dve, a povređeno osam osoba.
"Od 12.55 časova poznato je da su dve osobe poginule, a 34 je povređeno. Među povređenima je dvoje dece rođene 2012. godine", napisao je Djakivnič na Telegramu, preneo je Ukrinform.
Prema podacima Odeljenja za stambene i komunalne usluge Gradskog veća Kremenčuka, oštećeno je pet stambenih zgrada sa ukupno 431 stanom, a oštećeno je i 35 privatnih kuća, dok je uništeno još šest privatnih stambenih zgrada.
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