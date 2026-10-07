APOKALIPTIČNE SCENE: Rusi sravnjuju Kremenčuk sa zemljom, Zelenski broji mrtve (FOTO/VIDEO)

U KREMENČUKU u Ukrajini 34 ljudi je povređeno usled ruskog napada, objavio je šef Poltavske lokalne administracije (OVA), Vitalij Djakivnič.

Iks printskrin

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije danas je saopštio da su u Kremenčuku oštećene četiri višespratnice, pri čemu su poginule dve, a povređeno osam osoba.

Russian forces mounted a major missile attack on eastern and central Ukrainian cities this morning. In Kremenchuk, a Russian Kh-101 cruise missile hit a residential area, causing major damage. https://t.co/irWKB1sOoy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 7, 2026

"Od 12.55 časova poznato je da su dve osobe poginule, a 34 je povređeno. Među povređenima je dvoje dece rođene 2012. godine", napisao je Djakivnič na Telegramu, preneo je Ukrinform.

This is my hometown in the video, and today it suffered too. This is Kremenchuk - a city in Ukraine whose name doesn't pop up in news feeds very often, but tonight it got hit as well. One of the missiles hit a courtyard between high-rises: windows, cars parked in the yards, and people were affected... but everyone is alive. Just imagine if this missile had hit one of the 9-story apartment buildings - it would have been a complete nightmare. I don't know yet how many people were hurt specifically in the private residential sector that you see in the video... I hope, I hope everyone is alive there. — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) October 7, 2026

Prema podacima Odeljenja za stambene i komunalne usluge Gradskog veća Kremenčuka, oštećeno je pet stambenih zgrada sa ukupno 431 stanom, a oštećeno je i 35 privatnih kuća, dok je uništeno još šest privatnih stambenih zgrada.

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