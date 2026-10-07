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APOKALIPTIČNE SCENE: Rusi sravnjuju Kremenčuk sa zemljom, Zelenski broji mrtve (FOTO/VIDEO)

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07. 10. 2026. u 13:23

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U KREMENČUKU u Ukrajini 34 ljudi je povređeno usled ruskog napada, objavio je šef Poltavske lokalne administracije (OVA), Vitalij Djakivnič.

АПОКАЛИПТИЧНЕ СЦЕНЕ: Руси сравњују Кременчук са земљом, Зеленски броји мртве (ФОТО/ВИДЕО)

Iks printskrin

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije danas je saopštio da su u Kremenčuku oštećene četiri višespratnice, pri čemu su poginule dve, a povređeno osam osoba.

"Od 12.55 časova poznato je da su dve osobe poginule, a 34 je povređeno. Među povređenima je dvoje dece rođene 2012. godine", napisao je Djakivnič na Telegramu, preneo je Ukrinform.

Prema podacima Odeljenja za stambene i komunalne usluge Gradskog veća Kremenčuka, oštećeno je pet stambenih zgrada sa ukupno 431 stanom, a oštećeno je i 35 privatnih kuća, dok je uništeno još šest privatnih stambenih zgrada.

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