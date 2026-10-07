Politika

"SVE OVO MOŽE DA IZGLEDA KAO NOĆNA MORA, ALI NIJE" Vučić: Nisu nas zaustavili! (VIDEO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 17:11

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić pokazao je kakve su mu sve etikete prišivali oni koji ne misle dobro Srbiji i poručio da nema odustajanja od onog što najviše volimo, od Srbije.

СВЕ ОВО МОЖЕ ДА ИЗГЛЕДА КАО НОЋНА МОРА, АЛИ НИЈЕ Вучић: Нису нас зауставили! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije. Ovo je naša java. Godinama slušam uvrede, laži i pretnje. Neke reči bole, neke ostave trag. Ali nisu nas zaustavili. Naučile su nas da više radimo, da se više borimo i da ne odustanemo od onoga što najviše volimo, od naše Srbije - napisao je Vučić u objavi na Instagramu.

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